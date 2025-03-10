США і Південна Корея розпочали спільні військові навчання

Сполучені Штати і Південна Корея у понеділок розпочали масштабні щорічні військові навчання «Щит свободи» (Freedom Shield), метою яких є зміцнення оборонного потенціалу союзників проти загроз із боку КНДР.

Про це повідомляє Yonhap, передає Укрінформ.

Цьогорічні навчання, що триватимуть до 20 березня, є першими після вступу на посаду президента США Дональда Трампа та підтвердження американськими військовими своїх зобов'язань гарантувати безпеку Південної Кореї.

Вони проводяться на тлі різкого поглиблення військової співпраці КНДР з Росією, а також побоювань, що Москва може надати Пхеньяну технічну й іншу підтримку в програмах розробки зброї.

Як зазначається, навчання передбачають комп'ютерне моделювання військових операцій, управління ними, а також тренування американських і корейських військ з метою посилення оперативної сумісності між союзниками. Загалом цьогоріч сторони планують провести 16 масштабних польових навчань - проти 10 минулого року.

За даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, армія країни залучить до маневрів близько 19 тисяч військових. Чисельність американського контингенту та дані про задіяні озброєння і техніку не розкриваються.

Через інцидент минулого тижня з випадковим скиданням авіабомб за межами полігону прийнято рішення не проводити етап бойових стрільб, оскільки розслідування згаданого інциденту ще не завершено.

Пхеньян, який традиційно засуджує спільні навчання США і Південної Кореї, називаючи їх «репетицією вторгнення» в КНДР, уже опублікував гнівні заяви, погрожуючи Вашингтону і Сеулу «жахливою ціною за небезпечні провокаційні дії».

«Щит свободи» є одним із двох найбільших щорічних навчань військових двох країн на Корейському півострові, які відпрацьовують сценарій повномасштабної війни КНДР проти Південної Кореї. Інші маневри, «Щит свободи Ульчі» (Ulchi Freedom Shield), зазвичай проводяться в серпні.