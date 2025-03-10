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ЗМІ: в ЄС готуються до можливого блокування Угорщиною санкцій проти РФ
13:23 10.03.2025 |
В Європейському Союзі не виключають, що цього тижня Угорщина може заблокувати продовження санкцій проти РФ, термін яких спливає 15 березня.
Про це повідомляє Euractiv з посиланням на неназваних європейських дипломатів, інформує "Європейська правда".
У публікації йдеться, що деякі дипломати ЄС були здивовані тим фактом, що угорський прем'єр Віктор Орбан не здійснив жодних дій проти ухвалення висновків засідання позачергової Європейської ради 6 березня щодо підтримки України.
Як наслідок, висновки підписали лідери 26 країн-членів ЄС, а Орбан свій підпис не поставив.
Як кажуть ті, хто був присутній у залі засідання лідерів ЄС, Орбан також не порушував жодних спірних питань щодо РФ.
Дипломати вважають, що угорський прем'єр виявив стриманість на тлі необхідності продовжити санкції проти Росії, які продовжуються кожні пів року і термін дії яких закінчується 15 березня.
Цього разу обійти Будапешт не вдасться, оскільки санкції вимагають одностайної згоди всіх 27 країн ЄС.
Це дає Орбану набагато більше важелів для отримання всього, що він захоче, зазначає видання.
Обмежувальні заходи ЄС спрямовані проти осіб, компаній та інших організацій, які причетні до підриву територіальної цілісності, суверенітету й незалежності України.
Наразі в чорному списку ЄС перебуває понад 2400 фізичних і юридичних осіб.
Останніми тижнями Угорщина заявила, що прагне виключити вісьмох осіб із санкційного списку ЄС проти Росії і домогтися нових поступок у переговорах з Україною про транзит газу.
Оскільки президент США Дональд Трамп подає безліч сигналів про те, що Вашингтон може зняти санкції з Росії в рамках свого прагнення до мирного врегулювання, Будапешт, найімовірніше, буде більш рішуче боротися із санкціями ЄС щодо Росії, пише видання.
Цього тижня у послів ЄС є три шанси домогтися продовження пакета санкцій - у понеділок, у середу, або у п'ятницю.
Нещодавно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв виступити проти продовження санкцій ЄС проти понад 2400 осіб і організацій, включаючи лідера Росії Владіміра Путіна і міністра закордонних справ Сергєя Лаврова.
Головний дипломат Угорщини закликав ЄС дочекатися результатів переговорів між США і Росією щодо припинення війни в Україні.
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