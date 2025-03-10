У Росії кількість банкрутів перевищила 1,5 мільйона осіб. Торік їх стало на 23% більше

У Росії банкрутами визнано вже 1,53 млн осіб з 2015 року, коли в країні дозволили споживче банкрутство, і лише за 2024 рік процедуру визнання себе неплатоспроможними пройшли 431,9 тис. росіян - на 23,6% більше, ніж 2023 року.

Про це пише The Moscow Times.

Як зазначається, переважна більшість громадян (96,7% справ про банкрутство) минулого року самі були ініціаторами визнання себе банкрутами в судовому порядку.

У 2024 році, зважаючи на офіційні дані, кількість звернень фізосіб про позасудове банкрутство збільшилася в 3,5 раза.

Одна з причин такого зростання, на думку першого заступника голови Мінекономіки РФ Максима Колесникова, це модернізація позасудової процедури банкрутства. За його словами, росіянам більше необов'язково приносити паперові довідки - "відомості підтверджуються держорганами та організаціями з використанням системи міжвідомчої електронної взаємодії".

Число корпоративних банкрутств зросло на 15,9% рік до року - неплатоспроможними визнали 8570 організацій.

Раніше стало відомо, що у громадян РФ рекордно зріс обсяг "поганих" боргів за кредитними картками: за підсумками січня цього року прострочена заборгованість зросла на 27% рік до року і становила 510 млрд руб. (11,5% від сукупного карткового портфеля російських банків). У прострочці більш ніж на 90 днів опинилися 8,2% кредитних карток, що діють, що є максимумом за останні два роки.

Також за минулий рік обсяг прострочених боргів росіян по іпотеці злетів на 63%, що стало максимумом за всю історію спостережень.

Як повідомлялося наприкінці січня цього року, посилення умов видачі кредитів у банках заставляє росіян брати більше "позик до зарплати" під 292% річних.

Раніше стало відомо, що в Росії все більше людей не справляються з обслуговуванням боргів, які вони набрали. Так, прострочена заборгованість росіян за кредитними картками в листопаді минулого року зросла на 2,3%, до 491 млрд руб.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що стрімке зростання ринкових ставок під кінець року змусило Центробанк Росії зняти обмеження на вартість позикових коштів для громадян. Так, російський Центробанк дозволив банкам у першому кварталі видавати споживчі кредити під будь-які відсотки.

Водночас рівень платіжної дисципліни клієнтів російських банків упав до мінімуму з пандемії 2020 року. Так, із початку року до кінця серпня 800 тис. росіян вийшли на прострочення за позиками у банків, а загальна кількість неплатників досягла 6,2 млн.

На початку жовтня повідомлялося, що в Росії майже половина позичальників, які мають іпотечні або споживчі кредити, повідомляють, що їм важко виплачувати борги.

Раніше стало відомо, що попри посилення обмежень, закредитованість росіян зростає. Понад 13 млн росіян одночасно мають три та більше кредитів, за останній рік їх кількість зросла на 2,2 млн, свідчать дані Центробанку Росії.

Російський фінансовий регулятор також фіксує погіршення якості портфеля кредитів населенню.

Перед тим повідомлялося, що заборгованість росіян за кредитними картками зросла до рекордного рівня за останні роки. Так, у серпні власники кредиток витратили 33,9% від доступного ліміту, за місяць показник зріс на 1,9 відсоткового пункта (в.п.) та став найбільшим від початку 2022 року, коли він становив 31,6%.