Фінансові новини
- |
- 10.03.25
- |
- 15:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Google почав відмовлятися від обміну трафіком з Росією
12:13 10.03.2025 |
Google припинив з'єднання з низкою російських центрів обробки даних (ЦОД) і точок обміну трафіком (IX). Відповідна інформація зникла з міжнародної бази PeeringDB, повідомляє RB.ru. Водночас у жодній іншій країні, крім Росії, дані про підключення Google з бази не зникли.
До липня 2024 року Google був підключений до таких платформ, як DataLine-IX, DataLine OST (належать Ростелекому), inet2, W-IX (Ер-Телеком), MegaFon-IX та інших. Проте вже у жовтні ця інформація зникла з PeeringDB. За словами представників платформи, видалити дані могли лише співробітники Google.
За інформацією Мегафону, американська компанія самостійно ініціювала відключення від точки обміну трафіком MegaFon-IX. Аналогічне рішення щодо W-IX ухвалив також Google, про що повідомили джерела на ринку телекомунікацій.
Попри відключення, Google все ще має фізичне з'єднання з DATAIX у Росії, але припинив анонсувати та приймати маршрути через route servers, повідомив гендиректор ГлобалНет Олексій Закревський.
Фахівці припускають, що головними причинами відключення стали:
* неможливість техобслуговування серверів Google у Росії через обмеження для компанії;
* санкції та фінансові труднощі - юридична особа Google у Росії перебуває у стані банкрутства;
* неможливість оплати послуг - через мільярдні штрафи, накладені на компанію російською владою.
Як це вплине на користувачів?
Через зміну маршрутів трафіку, доступ до сервісів Google у Росії може стати повільнішим, а якість з'єднання погіршитися. Представник PeeringDB Анкеш Ананд пояснив, що трафік тепер буде йти через транзитні мережі, що збільшить затримки та витрати операторів на його передання.
Таким чином, відключення Google від російських точок обміну трафіком може спричинити нові труднощі для користувачів у РФ, особливо для бізнесу, що залежить від сервісів компанії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Глава МВС: Оформити дозволи на зброю можна і в застосунку «Дія»
|Міністри оборони Nordic Baltic 8 оголосили про плани допомоги Україні
|«Трикратне збільшення постачань ракет і систем ППО». Україна уклала меморандум із виробником IRIS-T
|Трамп заявив, що США «майже» завершили паузу з наданням розвідданих Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|США намагаються прискорити постачання зброї до Тайваню
|Китай докладе максимум зусиль для мирного «возз’єднання» з Тайванем - МЗС
|КНДР вперше після інавгурації Трампа випробувала балістичні ракети
|США і Південна Корея розпочали спільні військові навчання
|Голова МЗС Великої Британії обіцяє розблокувати $3 млрд заморожених коштів від продажу ФК «Челсі» для передачі Україні - ЗМІ
|ЗМІ: в ЄС готуються до можливого блокування Угорщиною санкцій проти РФ
|Прострочена заборгованість росіян за іпотекою за рік злетіла на 70%
Бізнес
|Майбутній «народний автомобіль»: VW представив концепт електрокара за 20 000 євро
|Amazon запустила тестування АІ-дубляжу фільмів і серіалів на сервісі Prime Video
|Google представила «Режим штучного інтелекту» для Пошуку
|YouTube починає боротьбу з онлайн-казино: відеохостинг змінює політику реклами азартних ігор
|Mac Studio з M4 Max і M3 Ultra: новий рівень продуктивності від Apple
|Apple представила нову модель MacBook Air: новинка отримає чип M4, нову веб-камеру і вдвічі збільшену продуктивність
|Ірландський лоукостер Ryanair повністю відмовиться від роздрукованих посадкових талонів