Google почав відмовлятися від обміну трафіком з Росією

Google припинив з'єднання з низкою російських центрів обробки даних (ЦОД) і точок обміну трафіком (IX). Відповідна інформація зникла з міжнародної бази PeeringDB, повідомляє RB.ru. Водночас у жодній іншій країні, крім Росії, дані про підключення Google з бази не зникли.

До липня 2024 року Google був підключений до таких платформ, як DataLine-IX, DataLine OST (належать Ростелекому), inet2, W-IX (Ер-Телеком), MegaFon-IX та інших. Проте вже у жовтні ця інформація зникла з PeeringDB. За словами представників платформи, видалити дані могли лише співробітники Google.

За інформацією Мегафону, американська компанія самостійно ініціювала відключення від точки обміну трафіком MegaFon-IX. Аналогічне рішення щодо W-IX ухвалив також Google, про що повідомили джерела на ринку телекомунікацій.

Попри відключення, Google все ще має фізичне з'єднання з DATAIX у Росії, але припинив анонсувати та приймати маршрути через route servers, повідомив гендиректор ГлобалНет Олексій Закревський.

Фахівці припускають, що головними причинами відключення стали:

* неможливість техобслуговування серверів Google у Росії через обмеження для компанії;

* санкції та фінансові труднощі - юридична особа Google у Росії перебуває у стані банкрутства;

* неможливість оплати послуг - через мільярдні штрафи, накладені на компанію російською владою.

Як це вплине на користувачів?

Через зміну маршрутів трафіку, доступ до сервісів Google у Росії може стати повільнішим, а якість з'єднання погіршитися. Представник PeeringDB Анкеш Ананд пояснив, що трафік тепер буде йти через транзитні мережі, що збільшить затримки та витрати операторів на його передання.

Таким чином, відключення Google від російських точок обміну трафіком може спричинити нові труднощі для користувачів у РФ, особливо для бізнесу, що залежить від сервісів компанії.