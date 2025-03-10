Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Команда Трампа перевіряє кандидатів на роботу «дивним» питанням, - Bloomberg

 

Команда американського президента Дональда Трампа перевіряє кандидатів на держпосади тестами на лояльність. Одне з ключових питань - хто виграв вибори 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, Білий дім проводить відбір потенційних кандидатів на посади, тестуючи їхню лояльність до Трампа та його програми на другий термін.

Анонімні джерела видання розповіли про деякі з запитань, які ставлять кандидатам:

* Чи готові ви виступати речником масових депортацій?

* Який з указів Трампа вам найбільше подобається?

* Хто виграв президентські вибори 2020 року?

* З якою політикою Трампа ви не згодні?

Претендентів також запитують про їхнє ставлення до подій 6 січня 2021 року, коли прихильники Трампа штурмували Капітолій, намагаючись скасувати офіційну сертифікацію перемоги лідера тодішніх виборів Джо Байдена.

Деякі кандидати на високі посади у федеральних агентствах, які потребують спеціальної експертизи, вважають такі перевірки дивними, оскільки питання стосуються тем, далеких від їхніх майбутніх обов'язків.

Наразі серед відкритих вакансій є посади помічників і заступників міністрів, відповідальних за певні політичні напрямки в урядових відомствах, а також посади співробітників, які працюватимуть із топпосадовцями.

Процес відбору очолює республіканський політичний діяч Серджіо Гор, який зараз керує президентським кадровим офісом. Раніше він працював у команді сенатора-республіканця від Кентуккі Ренда Пола, а після першого терміну Трампа зміцнив із ним зв'язки та допомагав збирати кошти на його виборчу кампанію 2024 року.

Деталі кадрової політики Білого дому стали відомі Bloomberg від джерел, які побажали залишитися анонімними через побоювання, що розголошення інформації може нашкодити їхнім кар'єрним перспективам або спричинити репресії.

Оскільки потрібно заповнити близько 4 000 політичних посад, помічники Трампа зараз шукають кандидатів, які повністю підтримують його політичний курс. Джерела зауважили, що попри те, що для президентів є звичним обирати на керівні посади однодумців, рівень лояльності, якого вимагає адміністрація Трампа, виходить за межі стандартної практики.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2127
  0,0615
 0,15
EUR
 1
 44,7281
  0,1685
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9288  0,04 0,09 41,5404  0,02 0,04
EUR 44,2385  0,10 0,23 45,0754  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,08 0,19 41,3200  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес