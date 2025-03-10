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АНАЛІТИКА

Північна Корея вперше представила ядерний підводний човен

Північна Корея вперше представила ядерний підводний човен

 

Північна Корея представила свій перший ядерний підводний човен. Він ще перебуває в процесі будівництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

За даними видання, державні ЗМІ оприлюднили фото, на яких зображено "стратегічний керований ракетний підводний човен з ядерною енергетичною установкою".

Північна Корея вперше представила ядерний підводний човен

 

Також повідомляється про візити північнокорейського диктатора Кім Чен Ина на головні верфі, де будують військові кораблі.

Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA) не надало деталей щодо підводного човна, але зазначило, що Кім Чен Ин був поінформований про хід його будівництва.

За словами експерта з підводних човнів, професора університету Ханян у Сеулі Муна Гин Сіка, цей корабель, ймовірно, має водотоннажність 6 або 7 тисяч тонн і здатен нести близько 10 ракет. Використання терміна "стратегічні керовані ракети" вказує на те, що субмарина може бути оснащена ядерною зброєю.

"Це буде серйозна загроза для нас і США", - заявив Мун.

Атомний підводний човен входив до списку передових видів озброєння, які Кім пообіцяв розробити під час великої політичної конференції у 2021 році у відповідь на "зростаючі військові загрози з боку США". До цього списку також входять:

* міжконтинентальні балістичні ракети на твердому паливі,
* гіперзвукові озброєння,
* супутники-шпигуни,
* багатоголовкові ракети.

Відтоді Північна Корея активно тестує ці види зброї.

За даними видання, збільшення можливостей Пхеньяна щодо запуску ракет з-під води є тривожним сигналом, оскільки такі пуски важко виявити заздалегідь.

Виникають питання, як Північна Корея, яка перебуває під жорсткими санкціями та має обмежені ресурси, змогла отримати технології для створення атомного підводного човна.

Мун вважає, що КНДР могла отримати російську технологічну допомогу в розробці ядерного реактора для підводного човна в обмін на постачання звичайних озброєнь і відправку військ для підтримки війни Росії проти України.

Нагадаємо, що в жовтні минулого року розвідка Південної Кореї писала, що Північна Корея могла почати будівництво нової субмарини, яка, ймовірно, може працювати на ядерному паливі.

Варто нагадати, що Північна Корея десятиліттями займається програмою зі створення ядерної зброї. За даними ЗМІ, минулого року північнокорейці провели до десяти підземних випробувань цієї зброї.

А диктатор Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян застосує всю зброю, включно з ядерним, у разі загрози суверенітету КНДР.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: КНДР
 

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