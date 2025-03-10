Рейтинг Стармера зріс після його дипломатичних зусиль щодо України

Кількість британців, які вважають, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер добре виконує свою роботу, зросла, оскільки політик посилює свою роль у дипломатії щодо війни в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на дані опитування Ipsos для видання The Times.

Згідно із результатами опитування, 30% британців вважають, що Стармер добре справляється з обов'язками прем'єр-міністра, порівняно із 23% минулого місяця. Водночас 45% респондентів вважають, що він погано робить свою роботу.

Дані опитування показали, що 44% британців вважають, що державні витрати на оборону мають бути збільшені, навіть якщо це означатиме додаткові державні запозичення, вищі податки або менше коштів на інші державні послуги. У лютому такої думки дотримувалися 42% опитуваних.

Зазначається, що компанія Ipsos опитала 981 дорослого у віці від 18 до 75 років по всьому Сполученому Королівству.