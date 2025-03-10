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Рейтинг Макрона різко зріс на тлі підтримки ним України
09:16 10.03.2025 |
Рейтинг президента Франції Еммануеля Макрона зріс до найвищого рівня із червня, оскільки політик наполягає на європейських зусиллях із підтримки України.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на опитування Ifop для видання Ouest-France.
Популярність Макрона зросла до 31% у березні, що на сім пунктів вище, ніж у попередньому місяці, і майже так само, як було напередодні минулорічних дострокових парламентських виборів. Тим часом підтримка прем'єр-міністра країни Франсуа Байру впала на п'ять пунктів до 34%.
У матеріалі йдеться, що позиції Макрона покращилися після того, як він поставив себе у центр європейських зусиль, спрямованих на збільшення витрат на оборону та надання підтримки Україні на тлі припинення підтримки з боку США. Він також запропонував почати перемовини про використання ядерного потенціалу Франції для захисту союзників на континенті.
Опитування показало, що 53% респондентів стурбовані міжнародними справами, пов'язаними з Україною, тоді як 84% опитуваних вважають, що мирні переговори не можуть бути досягнуті без участі Києва.
Згідно з опитуванням, задоволеність Макроном серед літніх, пенсіонерів та офісних працівників, які, як правило, є його найбільшими прихильниками, зросла на два пункти. В опитуванні взяли участь 1500 дорослих людей.
Популярність французького лідера знизилася після того, як влітку минулого року він призначив дострокові вибори, унаслідок яких Національна асамблея виявилася глибоко розділеною.
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