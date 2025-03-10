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Наступний прем’єр Канади жорстко виступив проти тиску Трампа
09:03 10.03.2025 |
Наступний прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Канада ніколи не стане частиною США, та пообіцяв зберігати тарифи на американські товари доти, доки американці "не продемонструють поваги".
Заяву нового глави канадського уряду наводить агентство АР, пише "Європейська правда".
Колишній голова Центрального банку Канади Марк Карні напередодні переміг на виборах лідера керівної Ліберальної партії Канади і змінить Джастіна Трюдо на посаді прем'єра у найближчі дні.
"Є хтось, хто намагається послабити нашу економіку. Дональд Трамп, як ми знаємо, встановив необґрунтовані тарифи на те, що ми будуємо, що ми продаємо і як ми заробляємо на життя. Він атакує канадські сім'ї, робітників і бізнес, і ми не можемо дозволити йому досягти успіху, і ми не дозволимо", - сказав політик.
Карні заявив, що Канада зберігатиме тарифи у відповідь доти, доки "американці не продемонструють нам повагу".
"Ми не просили цієї битви. Але канадці завжди готові, коли хтось інший скидає рукавички. Американці не повинні сумніватися: в торгівлі, як і в хокеї, Канада виграє", - додав він.
Карні сказав, що Америка - це "плавильний котел", а "Канада - це мозаїка".
"Америка - це не Канада. І Канада ніколи, ніколи не буде частиною Америки в жодному разі, жодним чином, у жодні формі", - заявив він.
"Це темні дні, темні дні, спричинені країною, якій ми більше не можемо довіряти. Ми переживаємо шок, але давайте ніколи не забувати уроки. Ми повинні дбати про себе і ми повинні дбати один про одного. Ми повинні об'єднатися в наступні важкі дні", - сказав Карні.
Торговельна війна Трампа та його розмови про те, що Канада стане 51-м штатом США, стали політичним тлом на тлі приходу Карні до влади та майбутніх парламентських виборів, що мають пройти найближчим часом.
Нагадаємо, нещодавно Трамп призупинив дію 25% тарифів, накладених на великі групи товарів з Канади й Мексики, до 2 квітня.
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