В Канаді обрали заміну Трюдо на тлі торговельної війни зі США

Новим лідером правлячої Ліберальної партії Канади став ексглава Банків Канади та Англії Марк Карні. За підсумками голосування в неділю, 9 березня, він набрав 86 відсотків голосів, обійшовши колишню міністерку фінансів Христю Фріланд, лідерку уряду в Палаті громад Карину Гулд і бізнесмена Френка Бейліса. Карні змінить на посаді прем'єр-міністра країни Джастіна Трюдо, який оголосив свою відставку в січні.

Марк Карні виступає за більш тісну співпрацю з Європою та Азією задля зниження залежності від торгівлі зі США на тлі запровадження президентом сусідньої країни Дональдом Трампом 25-відсоткових митних зборів на імпорт і посягань американського лідера на суверенітет Канади. Крім того, новий лідер лібералів обіцяє провести фундаментальну реформу економіки, що передбачає зниження податків для середнього класу, скорочення бюрократії та активне стимулювання інновацій та інвестицій, уточнює агентство dpa.

Відставка Трюдо на тлі тиску з боку США

Виступаючи з прощальним зверненням до Ліберальної партії, чинний прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що сьогодні його країна стикається з "екзистенціальним викликом" з боку Сполучених Штатів.

Трюдо анонсував відставку з постів прем'єр-міністра Канади і лідера правлячої Ліберальної партії 6 січня. "Ця країна заслуговує на реальний вибір на наступних виборах, і мені стало зрозуміло, що якщо мені доведеться вести внутрішні бої, то я не зможу бути кращим варіантом", - зазначив він, повідомивши про призупинення роботи свого парламенту до 24 березня.

Джастін Трюдо очолював Ліберальну партію близько 12 років і обіймав посаду прем'єр-міністра Канади з листопада 2015 року. Останніми роками популярність політика помітно знизилася через низку реформ, а також у зв'язку зі зростанням цін, житловою кризою і міграційними проблемами.