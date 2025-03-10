Фінансові новини
- |
- 10.03.25
- |
- 10:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мита на товари з Канади та Мексики можуть стати більшими, - Трамп
08:55 10.03.2025 |
Тарифи, які США наклали на Мексику та Канаду, можуть збільшитися. Американський президент Дональд Трамп сказав, коли це може статися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
У четвер Трамп підписав виконавчі акти, які відклали тарифи на всі товари з Мексики та Канади, охоплені угодою про вільну торгівлю USMCA, до 2 квітня. Однак він зауважив, що тарифи можуть збільшитися після цієї дати.
"Тарифи можуть зрости з часом. Вони можуть зрости", - сказав Трамп.
Президент Трамп також применшив значення нещодавніх стрибків на фондовому ринку, які стали наслідком його рішень щодо тарифів. Він захистив свою стратегію, наголосивши, що деякі тарифи можуть зрости вже наступного місяця.
Трамп, який часто посилається на зростання ринку як на доказ свого успіху, цього разу заявив, що не варто надто на нього орієнтуватися. За його словами, головне - не миттєві коливання, а створення сильної економіки на перспективу.
"Якщо подивитися на Китай, у них перспектива на 100 років. Ми маємо перспективу на квартал. Ми орієнтуємось на квартали... І не можна орієнтуватися лише на це. Ти маєш робити те, що правильно. Ми будуємо величезний фундамент для майбутнього", - сказав він.
Нагадаємо, що днями президент Трамп відклав введення додаткових мит на імпорт автомобілів з Канади та Мексики, активувавши 30-денну відстрочку для товарів, що стосуються виробництва транспортних засобів і укладаються в рамки угоди про Північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Трикратне збільшення постачань ракет і систем ППО». Україна уклала меморандум із виробником IRIS-T
|Трамп заявив, що США «майже» завершили паузу з наданням розвідданих Україні
|Трампу замало угоди про надра для допомоги Україні - NBC
|Трамп припустив, що «Україна може і не вижити» і з допомогою США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|Times: Британія консультує Україну перед переговорами зі США, щоб уникнути нової сварки
|Міністри оборони Nordic Baltic 8 оголосили про плани допомоги Україні
|Франція готує пакет військової допомоги у 195 млн євро за рахунок відсотків із активів РФ
|«Трикратне збільшення постачань ракет і систем ППО». Україна уклала меморандум із виробником IRIS-T
|ЦВК Румунії відхилив кандидатуру одіозного Джорджеску на виборах президента
|Нова глава МЗС Австрії заявила Сійярто, що Європі потрібна єдність
Бізнес
|Amazon запустила тестування АІ-дубляжу фільмів і серіалів на сервісі Prime Video
|Google представила «Режим штучного інтелекту» для Пошуку
|YouTube починає боротьбу з онлайн-казино: відеохостинг змінює політику реклами азартних ігор
|Mac Studio з M4 Max і M3 Ultra: новий рівень продуктивності від Apple
|Apple представила нову модель MacBook Air: новинка отримає чип M4, нову веб-камеру і вдвічі збільшену продуктивність
|Ірландський лоукостер Ryanair повністю відмовиться від роздрукованих посадкових талонів
|В лютому вартість акцій Tesla впала майже на третину