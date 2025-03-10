Трамп не виключив урядового «шатдауну» в США і вже визначив винних

Президент США Дональд Трамп не виключив оголошення в країні урядового "шатдауну". Він підкреслив, що винними у цьому будуть конгресмени від Демократичної партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Демократи хочуть цього. Вони хочуть зруйнувати країну. Тому я не можу вам сказати, але це може статися. Цього не повинно було статися, і, ймовірно, не станеться", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.

Глава Білого дому також вірить у схвалення внесеного до Конгресу законопроекту про тимчасове припинення фінансування уряду.

"Я думаю, що бюджетна резолюція буде ухвалена. Побачимо. Однак це може статися, ви ніколи не знаєте", - сказав Трамп.

Ризик урядового "шатдауну" в США

Урядовим "шатдауном" називають ситуацію, коли частина американських урядових структур вимушено призупиняє роботу через вчасно не затверджене фінансування на наступний рік.

Останній дедлайн для фінансування завершився 20 грудня 2024 року.

У грудні спікер Палати представників Майк Джонсон вніс до Конгресу законопроект про тимчасовий бюджет.

21 грудня обидві палати Конгресу затвердили документ, який продовжив фінансування уряду до 14 березня 2025 року.

8 березня лідери республіканців у Палаті представників представили новий законопроект про тимчасове фінансування уряду США. Демократи заявили, що не підтримають його.

Очікується, що конгресмени проголосують за схвалену Трампом безстрокову резолюцію у вівторок, 11 березня, адже наприкінці тижня урядове фінансування завершиться.

Затвердження забезпечить фінансування уряду до 30 вересня та має виграти час для Трампа і лідерів Республіканської партії, щоб провести ключові пункти президентського порядку денного через Конгрес цього літа.