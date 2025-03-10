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"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Трамп назвав «чудовими» стосунки Маска і Рубіо після інформації про їхню сварку
08:44 10.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп назвав "фейком" інформацію, що з'явилась у ЗМІ, про сварку між держсекретарем Марко Рубіо і мільярдером Ілоном Маском.
Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".
Американський президент запевнив, що у Рубіо з Маском "чудові" стосунки.
"У Ілона і Марко чудові стосунки. Будь-яка заява, крім цієї, є фейковою новиною", - зазначив Трамп.
Як раніше повідомило NYT, у Білому домі пройшла гаряча зустріч уряду Дональда Трампа, на якій міністри, зокрема, держсекретар Марко Рубіо, вступили в перепалку з мільярдером Ілоном Маском через його підхід до скорочення держслужбовців.
Рубіо як стверджується, був розлючений на Маска вже кілька тижнів, відколи його команда фактично закрила ціле відомство - Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID).
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