Трамп назвав «чудовими» стосунки Маска і Рубіо після інформації про їхню сварку

Президент США Дональд Трамп назвав "фейком" інформацію, що з'явилась у ЗМІ, про сварку між держсекретарем Марко Рубіо і мільярдером Ілоном Маском.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Американський президент запевнив, що у Рубіо з Маском "чудові" стосунки.

"У Ілона і Марко чудові стосунки. Будь-яка заява, крім цієї, є фейковою новиною", - зазначив Трамп.

Як раніше повідомило NYT, у Білому домі пройшла гаряча зустріч уряду Дональда Трампа, на якій міністри, зокрема, держсекретар Марко Рубіо, вступили в перепалку з мільярдером Ілоном Маском через його підхід до скорочення держслужбовців.

Рубіо як стверджується, був розлючений на Маска вже кілька тижнів, відколи його команда фактично закрила ціле відомство - Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID).

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