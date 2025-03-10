Держдеп підтвердив візит Рубіо до Саудівської Аравії для переговорів з представниками України

Державний секретар США Марко Рубіо вирушить з візитом до Саудівської Аравії в понеділок, 10 березня, повідомляє пресслужба Державного департаменту США.

"Державний секретар Марко Рубіо поїде до Джидди, Саудівська Аравія, 10-12 березня для переговорів з українськими колегами, щоб просувати президентську мету припинити російсько-українську війну", - вказується у повідомленні.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вказав, що українська сторона очікує конструктивної розмови.

"На 1110-й день повномасштабного вторгнення Росії ми готуємося до важливого дипломатичного тижня. Візит президента до Саудівської Аравії та зустріч делегацій України та США. Ми очікуємо конструктивної розмови з взаємовигідними результатами для миру та двосторонньої співпраці", - написав Сибіга в соцмережі Х.