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Іран на тлі бажання Трампа до діалогу заявив, що не говорить з «зарозумілими державами»
08:05 10.03.2025 |
Духовний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що Тегеран не веде переговори з "зарозумілими державами". Це сталося на тлі спроб президента США Дональда Трампа розпочати діалог з Іраном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію іранської редакції Радіо Свобода.
Хаменеї у своєму виступі в суботу не згадав США чи адміністрацію Трампа, але заявив, що "зарозумілі держави" наполягають на переговорах, які покликані не на розв'язання якихось питань, а для "диктату" та "нав'язування".
Цьому передувала заява Трампа в одному з інтерв'ю про те, що він хоче переговорів з Тегераном щодо ядерної програми Ірану та надіслав листа Хаменеї. Пізніше він сказав журналістам, що "дуже скоро відбудуться події щодо Ірану" і що США "на фінальному етапі щодо Ірану".
Однак, за словами міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, лист американського президента ще не надійшов до Тегерана.
"Ми теж чули про це, але поки що нічого не отримали", - сказав він журналістам іранського телебачення.
Ядерна угода між США та Іраном
Трамп після повернення в Білий дім у січні цього року заявляв про намір укласти нову ядерну угоду з Іраном. Попередній договір був підписаний у 2015 році, проте у 2018-му саме Трамп ухвалив рішення про вихід США з угоди.
Пізніше Трамп висловив готовність домовитися з Іраном щодо обмеження неядерного озброєння, віддаючи перевагу дипломатичному вирішенню питання замість можливих військових дій.
Видання Bloomberg повідомляло, що в лютому цього року Трамп звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням виступити посередником у переговорах з Іраном щодо ядерної програми.
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