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Мусульманські країни відкинули заклик Трампа переселити палестинців з Гази
09:21 10.03.2025 |
Міністри закордонних справ мусульманських країн відкинули заклики президента США Дональда Трампа звільнити сектор Гази від палестинського населення й підтримали план створення адміністративного комітету палестинців для управління територією.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.
Зазначається, що ХАМАС повідомив про «позитивні сигнали» на переговорах з єгипетськими й катарськими посередниками в Каїрі щодо початку переговорів з Ізраїлем про другий етап угоди з припинення вогню.
Міністри закордонних справ зібралися в Саудівській Аравії на спеціальну сесію Організації ісламського співробітництва, до якої входить 57 країн, щоб обговорити ситуацію в Газі.
Перший етап перемир'я завершився минулої суботи, другий - має на меті звільнення решти заручників, встановлення тривалого перемир'я й повне виведення ізраїльських військ з Гази.
Учасники зібрання підтримали план відновлення території, висунутий арабськими країнами, який заперечує заяви Трампа.
Не згадуючи прізвища американського президента, у своїй заяві міністри вказали, що відкидають «плани, спрямовані на переміщення палестинського народу індивідуально чи колективно... як етнічну чистку, грубе порушення міжнародного права і злочин проти людяності».
Вони також засудили «політику голоду», яка, за їхніми словами, має на меті підштовхнути палестинців до виїзду, маючи на увазі припинення Ізраїлем постачання допомоги до Гази, аби ХАМАС продовжив перший етап перемир'я.
Міністри підтримали пропозицію Єгипту про те, що адміністративний комітет має замінити ХАМАС у питаннях управління Газою. Комітет працюватиме під егідою Палестинської адміністрації, що базується на Західному березі річки Йордан.
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