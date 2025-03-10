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Вступ в ЄС. Україна успішно пройшла скринінг щодо вільного руху товарів
10:26 10.03.2025 |
Україна на початку березня 2025 року успішно пройшла офіційний скринінг відповідності законодавства нормам Європейського Союзу в рамках переговорного розділу "Вільний рух товарів". Про це повідомило Міністерство економіки.
Підготовка до скринінгу тривала пів року і включала взаємодію між різними державними органами та структурами. Під час скринінгу, який відбувся 3-6 березня, українська сторона представила понад 44 презентації щодо 59 актів законодавства ЄС, які регулюють промислову продукцію.
Заступник міністра економіки Віталій Кіндратів сказав, що європейська сторона високо оцінила прогрес України у гармонізації норм та виконанні зобов'язань за Угодою про асоціацію.
Імплементація цього розділу у майбутньому дозволить експортувати українську продукцію на ринок ЄС без технічних бар'єрів.
Європейська комісія розпочала скринінг українського законодавства у січні 2024 року.
Це офіційна процедура, під час якої перевіряють відповідність національного законодавства країни-кандидата праву ЄС. Скринінг відбувається за 33 переговорними главами, які згруповані за шістьма кластерами (тематичними блоками). В результаті скринінгу будуть визначені пріоритети ключових реформ (benchmarks) для кластера в цілому. За результатами скринінгу Єврокомісія представить звіт, на основі якого Рада ЄС ухвалить рішення про відкриття переговорного кластера.
Скринінг вважається першим кроком у процесі перемовин про членство в Євросоюзі.
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