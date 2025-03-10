Вступ в ЄС. Україна успішно пройшла скринінг щодо вільного руху товарів

Україна на початку березня 2025 року успішно пройшла офіційний скринінг відповідності законодавства нормам Європейського Союзу в рамках переговорного розділу "Вільний рух товарів". Про це повідомило Міністерство економіки.

Підготовка до скринінгу тривала пів року і включала взаємодію між різними державними органами та структурами. Під час скринінгу, який відбувся 3-6 березня, українська сторона представила понад 44 презентації щодо 59 актів законодавства ЄС, які регулюють промислову продукцію.

Заступник міністра економіки Віталій Кіндратів сказав, що європейська сторона високо оцінила прогрес України у гармонізації норм та виконанні зобов'язань за Угодою про асоціацію.

Імплементація цього розділу у майбутньому дозволить експортувати українську продукцію на ринок ЄС без технічних бар'єрів.

Європейська комісія розпочала скринінг українського законодавства у січні 2024 року.

Це офіційна процедура, під час якої перевіряють відповідність національного законодавства країни-кандидата праву ЄС. Скринінг відбувається за 33 переговорними главами, які згруповані за шістьма кластерами (тематичними блоками). В результаті скринінгу будуть визначені пріоритети ключових реформ (benchmarks) для кластера в цілому. За результатами скринінгу Єврокомісія представить звіт, на основі якого Рада ЄС ухвалить рішення про відкриття переговорного кластера.

Скринінг вважається першим кроком у процесі перемовин про членство в Євросоюзі.