Фінансові новини
- |
- 10.03.25
- |
- 10:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Китай через пів року відповів на канадські мита проти електромобілів: вводить контрзаходи
08:05 10.03.2025 |
Міністерство фінансів Китаю у суботу, 8 березня, оголосило про запровадження мит на окремі сільськогосподарські товари з Канади, після того, як Канада наклала імпортні мита на китайські електромобілі, сталь та алюміній.
У повідомленні міністерства вказано, що загороджувальне мито в розмірі 100% стосуватиметься ріпакової олії, макухи та гороху. На продукти морського промислу та свинину канадського походження запроваджується мито в розмірі 25%.
Вони наберуть чинності з 20 березня 2025 року.
Канада запровадила 100% імпортні мита на китайські електромобілі з 1 жовтня 2024 року слідом за США та Європейським Союзом через занепокоєння, пов'язані з недобросовісною конкуренцією з боку Китаю.
Країна також ввела 25%-ні мита на імпорт сталевої та алюмінієвої продукції з Китаю, які набули чинності з 15 жовтня.
Китай заявив, що одностороннє підвищення тарифів Канадою ігнорує об'єктивні факти та правила Світової організації торгівлі і є "типовим проявом торгового протекціонізму", що шкодить китайсько-канадським економічним і торговельним відносинам.
Влада Китаю закликала Канаду негайно відмовитися від "помилкових практик".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Трикратне збільшення постачань ракет і систем ППО». Україна уклала меморандум із виробником IRIS-T
|Трамп заявив, що США «майже» завершили паузу з наданням розвідданих Україні
|Трампу замало угоди про надра для допомоги Україні - NBC
|Трамп припустив, що «Україна може і не вижити» і з допомогою США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|Times: Британія консультує Україну перед переговорами зі США, щоб уникнути нової сварки
|Міністри оборони Nordic Baltic 8 оголосили про плани допомоги Україні
|Франція готує пакет військової допомоги у 195 млн євро за рахунок відсотків із активів РФ
|«Трикратне збільшення постачань ракет і систем ППО». Україна уклала меморандум із виробником IRIS-T
|ЦВК Румунії відхилив кандидатуру одіозного Джорджеску на виборах президента
|Нова глава МЗС Австрії заявила Сійярто, що Європі потрібна єдність
Бізнес
|Amazon запустила тестування АІ-дубляжу фільмів і серіалів на сервісі Prime Video
|Google представила «Режим штучного інтелекту» для Пошуку
|YouTube починає боротьбу з онлайн-казино: відеохостинг змінює політику реклами азартних ігор
|Mac Studio з M4 Max і M3 Ultra: новий рівень продуктивності від Apple
|Apple представила нову модель MacBook Air: новинка отримає чип M4, нову веб-камеру і вдвічі збільшену продуктивність
|Ірландський лоукостер Ryanair повністю відмовиться від роздрукованих посадкових талонів
|В лютому вартість акцій Tesla впала майже на третину