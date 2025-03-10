Китай через пів року відповів на канадські мита проти електромобілів: вводить контрзаходи

Устрична ферма в Канаді

Міністерство фінансів Китаю у суботу, 8 березня, оголосило про запровадження мит на окремі сільськогосподарські товари з Канади, після того, як Канада наклала імпортні мита на китайські електромобілі, сталь та алюміній.

У повідомленні міністерства вказано, що загороджувальне мито в розмірі 100% стосуватиметься ріпакової олії, макухи та гороху. На продукти морського промислу та свинину канадського походження запроваджується мито в розмірі 25%.

Вони наберуть чинності з 20 березня 2025 року.

Канада запровадила 100% імпортні мита на китайські електромобілі з 1 жовтня 2024 року слідом за США та Європейським Союзом через занепокоєння, пов'язані з недобросовісною конкуренцією з боку Китаю.

Країна також ввела 25%-ні мита на імпорт сталевої та алюмінієвої продукції з Китаю, які набули чинності з 15 жовтня.

Китай заявив, що одностороннє підвищення тарифів Канадою ігнорує об'єктивні факти та правила Світової організації торгівлі і є "типовим проявом торгового протекціонізму", що шкодить китайсько-канадським економічним і торговельним відносинам.

Влада Китаю закликала Канаду негайно відмовитися від "помилкових практик".