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АНАЛІТИКА

Трамп стверджує, що займає жорстку позицію щодо Росії

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що займає жорстку позицію щодо Російської Федерації.

Про це у неділю він сказав в інтерв'ю Fox News, передає Укрінформ.

«Я займаю жорстку позицію (щодо Росії - ред.). Згадайте, що я був тим, хто зупинив російський газопровід «Північний потік-2». Я був тим, хто запровадив санкції проти Росії. Я був тим, хто надав (українцям - ред.) «Javelin» проти Росії. Я займаю дуже жорстку позицію», - заявив Трамп.

Водночас глава Білого дому нагадав, що «добре ладить» з лідером Росії Володимиром Путіним.

«Путін би першим сказав, що «ніхто не займає настільки жорстку позицію (щодо РФ - ред.), ніж Трамп»», - сказав він.

За словами Трампа, люди також знають, що «ніхто не займає більш жорстку позицію щодо Росії, аніж він».
Ключові теги: США, Росія
 

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