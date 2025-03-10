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Трамп стверджує, що займає жорстку позицію щодо Росії
08:17 10.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що займає жорстку позицію щодо Російської Федерації.
Про це у неділю він сказав в інтерв'ю Fox News, передає Укрінформ.
«Я займаю жорстку позицію (щодо Росії - ред.). Згадайте, що я був тим, хто зупинив російський газопровід «Північний потік-2». Я був тим, хто запровадив санкції проти Росії. Я був тим, хто надав (українцям - ред.) «Javelin» проти Росії. Я займаю дуже жорстку позицію», - заявив Трамп.
Водночас глава Білого дому нагадав, що «добре ладить» з лідером Росії Володимиром Путіним.
«Путін би першим сказав, що «ніхто не займає настільки жорстку позицію (щодо РФ - ред.), ніж Трамп»», - сказав він.
За словами Трампа, люди також знають, що «ніхто не займає більш жорстку позицію щодо Росії, аніж він».
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