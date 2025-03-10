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АНАЛІТИКА

Іран, Росія і Китай проведуть спільні військові навчання

 

Військово-морські сили Ірану, Росії і Китаю проведуть наступного тижня військові навчання біля узбережжя Ірану з метою посилення співпраці.

Про це повідомляють іранські ЗМІ, передає Укрінформ з посиланням на Barron's.

Інформаційне агентство Tasnim пише, що навчання розпочнуться у вівторок в порту Чабахар, розташованому на південному сході Ірану в Оманській затоці, але не уточнює, скільки вони триватимуть.

«Очікується, що в навчаннях візьмуть участь військові кораблі та бойові і допоміжні судна військово-морських сил Китаю і Росії, а також військові кораблі ВМС армії Ірану і Корпусу вартових ісламської революції», - йдеться у повідомленні.

За даними Tasnim, навчання відбудуться «в північній частині Індійського океану» і мають на меті «зміцнити безпеку в регіоні і розширити багатостороннє співробітництво між країнами-учасницями».

Азербайджан, Південна Африка, Оман, Казахстан, Пакистан, Катар, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати і Шрі-Ланка будуть присутні як спостерігачі.

Міністерство оборони КНР в соціальній мережі WeChat повідомило, що Китай розгорне «есмінець і судно забезпечення».

Іранська армія провела навчання в цьому ж районі у лютому з метою «посилення обороноздатності проти будь-якої загрози».
 

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