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АНАЛІТИКА

У Білому домі анонсували візит генсека НАТО до Вашингтона наступного тижня

 

У Білому домі очікують на візит генерального секретаря НАТО Марка Рютте наступного тижня, під час якого обговорюватиметься, зокрема, питання щодо припинення війни Росії проти України.

Про це заявив у п'ятницю у Білому домі радник президента США з питань національної безпеки Майк Волтц, передає кореспондент Укрінформу.

«Президент (Трамп - ред.) мав численні розмови та візити президента Франції Макрона, прем'єр-міністра Великої Британії Стармера. Наступного тижня приїде генеральний секретар НАТО», - зауважив Волтц в контексті зусиль адміністрації США щодо врегулювання війни в Україні.

Він додав, що американська команда працює на цьому напрямі в посиленому режимі, й наступного тижня він і держсекретар Рубіо матимуть зустрічі в Саудівській Аравії з українською делегацією.

«Ми будемо залучатися до човникової дипломатії і продовжувати використовувати керівництво (президента Трампа - ред.), а також ті важелі впливу, які ми маємо, щоб мати обидві сторони за столом переговорів про мир», - зауважив Волтц, додавши, що це буде непросто.
Ключові теги: США
 

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