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Канада вкладе майже $2 мільярди у розбудову трьох військових баз в Арктиці
23:55 07.03.2025 |
Канада суттєво наростить свою військову присутність на крайній півночі, розбудувавши щонайменше три бази.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у Міністерстві оборони Канади.
"Міністр оборони Канади оголосив, що Ікалуїт, Інувік та Єллоунайф було обрано локаціями північних операційних хабів підтримки. Це збільшить присутність Збройних сил Канади та їх готовність до реагування у Арктиці та на Півночі", - йдеться у поширеній заяві.
Зазначається, що Канада вкладе протягом 20 років 2,67 млрд канадських дол. (близько 1,9 млрд дол. США) у розбудову цих та інших військових баз на півночі, щонайменше одна з яких знаходитиметься за Полярним колом. "Ці хаби матимуть злітно-посадкові смуги, логістичні обʼєкти та обладнання, що дасть Збройним силам Канади змогу краще відстоювати суверенітет Канади та підтримувати більшу присутність протягом усього року", - пояснили у оборонному відомстві.
У міністерстві додали, що хаби "слугуватимуть розосередженою мережею логістичних станцій, що розширять оперативну зону діяльності Збройних сил Канади, послабить логістичні обмеження та покращить підтримку військових операцій у Арктиці". "Міністерство оборони, Збройні сили Канади та інші федеральні партнери активно займаються визначенням розташування інших хабів", - запевнили у міноборони.
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