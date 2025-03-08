Канада вкладе майже $2 мільярди у розбудову трьох військових баз в Арктиці

Канада суттєво наростить свою військову присутність на крайній півночі, розбудувавши щонайменше три бази.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у Міністерстві оборони Канади.

"Міністр оборони Канади оголосив, що Ікалуїт, Інувік та Єллоунайф було обрано локаціями північних операційних хабів підтримки. Це збільшить присутність Збройних сил Канади та їх готовність до реагування у Арктиці та на Півночі", - йдеться у поширеній заяві.

Зазначається, що Канада вкладе протягом 20 років 2,67 млрд канадських дол. (близько 1,9 млрд дол. США) у розбудову цих та інших військових баз на півночі, щонайменше одна з яких знаходитиметься за Полярним колом. "Ці хаби матимуть злітно-посадкові смуги, логістичні обʼєкти та обладнання, що дасть Збройним силам Канади змогу краще відстоювати суверенітет Канади та підтримувати більшу присутність протягом усього року", - пояснили у оборонному відомстві.

У міністерстві додали, що хаби "слугуватимуть розосередженою мережею логістичних станцій, що розширять оперативну зону діяльності Збройних сил Канади, послабить логістичні обмеження та покращить підтримку військових операцій у Арктиці". "Міністерство оборони, Збройні сили Канади та інші федеральні партнери активно займаються визначенням розташування інших хабів", - запевнили у міноборони.