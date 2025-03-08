Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Канада вкладе майже $2 мільярди у розбудову трьох військових баз в Арктиці

 

Канада суттєво наростить свою військову присутність на крайній півночі, розбудувавши щонайменше три бази.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у Міністерстві оборони Канади.

"Міністр оборони Канади оголосив, що Ікалуїт, Інувік та Єллоунайф було обрано локаціями північних операційних хабів підтримки. Це збільшить присутність Збройних сил Канади та їх готовність до реагування у Арктиці та на Півночі", - йдеться у поширеній заяві.

Зазначається, що Канада вкладе протягом 20 років 2,67 млрд канадських дол. (близько 1,9 млрд дол. США) у розбудову цих та інших військових баз на півночі, щонайменше одна з яких знаходитиметься за Полярним колом. "Ці хаби матимуть злітно-посадкові смуги, логістичні обʼєкти та обладнання, що дасть Збройним силам Канади змогу краще відстоювати суверенітет Канади та підтримувати більшу присутність протягом усього року", - пояснили у оборонному відомстві.

У міністерстві додали, що хаби "слугуватимуть розосередженою мережею логістичних станцій, що розширять оперативну зону діяльності Збройних сил Канади, послабить логістичні обмеження та покращить підтримку військових операцій у Арктиці". "Міністерство оборони, Збройні сили Канади та інші федеральні партнери активно займаються визначенням розташування інших хабів", - запевнили у міноборони.
Ключові теги: Канада
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2127
  0,0615
 0,15
EUR
 1
 44,7281
  0,1685
 0,38

Курс обміну валют на вчора, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9654  0,12 0,29 41,5564  0,14 0,33
EUR 44,1368  0,03 0,08 44,9829  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,05 0,11 41,2400  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес