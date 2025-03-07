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Reuters: США розглядають послаблення енергосанкцій проти РФ у разі угоди про «мир»
23:21 07.03.2025 |
Уряд США вивчає можливості послаблення санкцій проти російського енергетичного сектору в рамках широкого плану, який дозволить Вашингтону швидко зняти обмеження, якщо Москва погодиться припинити війну в Україні.
Як пише "Європейська правда", про це агентству Reuters повідомили два джерела, знайомі з цим питанням.
Раніше цього тижня агентство Reuters повідомило, що Сполучені Штати розробляють плани щодо можливого зняття російських санкцій з окремих юридичних і фізичних осіб, але на той момент не було зрозуміло, чи буде ця ініціатива включати величезну нафтогазову галузь Росії.
Білий дім попросив Міністерство фінансів США вивчити можливості послаблення енергетичних санкцій напередодні очікуваних переговорів між президентом Дональдом Трампом і лідером Росії Владіміром Путіним щодо припинення війни в Україні, повідомили два джерела на умовах анонімності.
Ця робота дозволить Вашингтону швидко скасувати санкції у разі укладення мирної угоди, за словами джерел, які чітко дали зрозуміти, що ці зусилля не повинні розглядатися як ознака того, що США скасують санкції без поступок Росії.
Трамп заявив, що планує зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії найближчими тижнями, щоб обговорити угоду про припинення війни в Україні. Аналітики кажуть, що послаблення санкцій є ймовірним центральним елементом будь-якої угоди.
У п'ятницю Трамп також підняв питання про перспективу введення більш масштабних санкцій США проти Росії на тлі зусиль примусити Україну та РФ приступити до переговорів про мирну угоду.
Погроза Трампа пролунала після того, як вночі російські війська завдали удару по українській енергетичній та газовій інфраструктурі. Російська атака стала першою з тих пір, як США призупинили надання допомоги та обмін розвідданими з Україною.
Розгляд можливостей скасування енергетичних санкцій є частиною ширшого перегляду дій США проти Росії, який включає потенційне скасування санкцій проти окремих юридичних і фізичних осіб, у тому числі деяких російських олігархів.
За словами джерел, адміністрація Трампа хоче мати можливість діяти швидко для скасування санкцій і уникнути затримок через недостатню підготовку, щоб уникнути потрясінь, які стались в минулому, коли були скасовані інші санкції.
Наприклад, затримки зі скасуванням санкцій США щодо російського виробника алюмінію "Русал" у 2019 році призвели до збоїв у роботі підприємств транспортної, будівельної та пакувальної галузей і сприяли 30-відсотковому стрибку цін на алюміній.
Мінфін США також вивчає, як повна присутність Росії відіб'ється на світових цінах на нафту і як це може змінити торговельні схеми, внаслідок яких європейські ринки переорієнтувалися з російських поставок на американські.
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