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Трамп пояснив, чому зупинив поставки військової допомоги Україні
22:55 07.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп, коментуючи припинення поставок американської допомоги Україні, заявив, що ухвалив таке рішення, оскільки, на його думку, Київ "не хоче врегулювання".
Про це він заявив під час свого виступу в Овальному кабінеті, повідомляє "Європейська правда".
У Трампа спитали, чому він не постачає Україні засоби протиповітряної оборони на тлі того, як РФ завдає масованих ударів по українських містах.
У відповідь американський президент заявив: "Бо я не знаю, чи вони (українці - Ред.) хочуть врегулювання. Якщо вони не хочуть врегулювання, ми підемо звідти...Я роблю це, бо хочу зупинити смерті. Це важливіше за все інше".
Крім того, Трамп знову повторив неправдиві твердження про те, що США надали Україні допомоги на суму 350 мільярдів доларів, а Європа - 100 мільярдів.
Очільник Білого дому вважає, що Європа має робити більше для України.
"Ви знаєте, я стежив за тим, що відбувається в Європі минулого тижня або близько того. Це може закінчитися Третьою світовою війною. Якщо ми не врегулюємо це", - резюмував Трамп.
Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити усю військову допомогу Україні, включно з тією, що вже була у дорозі.
5 березня стало відомо, що зупинився також обмін розвідданими, включно з тими, що стосуються пусків російських ракет.
Призупинення військової допомоги США для України може тривати доти, доки Дональд Трамп не вирішить, що Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.
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