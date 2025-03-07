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АНАЛІТИКА

США припиняють федеральне фінансування ПАР - Трамп

 

США повністю зупиняють федеральне фінансування ПАР на знак протесту проти ухваленого закону про експропріацію сільськогосподарських земель у фермерів, повідомив президент США Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social.

"Південна Африка чинить жахливо щодо фермерів, які давно живуть у країні. Вони конфіскують їхні землі та ферми, і навіть гірше того. Зараз жити там неможливо, і ми припиняємо все федеральне фінансування", - йдеться в повідомленні Трампа.

Лідер США додав, що будь-який фермер, який бажає покинути Південну Африку разом із сім'єю з міркувань безпеки, отримає можливість переїхати до Сполучених Штатів. Для них полегшать процедуру отримання громадянства, і, за словами Трампа, "цей процес почнеться негайно".

В указі Трампа, підписаному раніше 7 лютого, міститься звинувачення на адресу ПАР у "расовій дискримінації" стосовно білого населення країни.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, ПАР
 

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