Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сенат США провалив п’ять резолюцій на підтримку України

 
У Сенат США винесли п'ять резолюцій на підтримку України, однак усі вони були заблоковані голосуванням сенаторів-республіканців.

Про це "Голосу Америки" повідомили представники офісів сенаторів, які були авторами цих документів, пише "Європейська правда".

Помічники сенаторів уточнили, що розгляд цих резолюцій не був занесений в протокол голосування, тому точних даних про те, хто голосував "за", а хто "проти", немає.

В тексті кожної із цих резолюцій був заклик "засудити жорстоке вторгнення Путіна в Україну та знову підкреслити підтримку Сполученими Штатами України та західної демократії".

Авторами кожної з резолюцій виступили сенатори-демократи: Майкл Беннет, Кріс Ван Голлен, Дік Дурбін, Річард Блюменталь та Пітер Велч. До них долучився також і незалежний сенатор Берні Сандерс.

Лідер демократичної меншості у Сенаті Чак Шумер виступив на підтримку резолюцій.

У залі засідань Сенату він наголосив, що ці резолюції "підтверджують основні двопартійні засади", які мають підтримувати як демократи, так і республіканці.

Водночас очільник Комітету із міжнародних відносин Сенату, республіканець Джим Ріш не підтримав резолюції.

"Це навіть не законопроєкт, це лише резолюція. Немає нікого, хто б не погодився з її текстом... Але ця резолюція матиме абсолютно нульовий ефект", - зазначив Ріш.

Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що президент США Дональд Трамп ухвалив рішення призупинити усю військову допомогу Україні, включно з тією, що вже була у дорозі.

5 березня стало відомо, що зупинився також обмін розвідданими, включно з тими, що стосуються пусків російських ракет.

Призупинення військової допомоги США для України може тривати доти, доки Дональд Трамп не вирішить, що Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2127
  0,0615
 0,15
EUR
 1
 44,7281
  0,1685
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9654  0,12 0,29 41,5564  0,14 0,33
EUR 44,1368  0,03 0,08 44,9829  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,05 0,11 41,2400  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес