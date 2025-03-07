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"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Сенат США провалив п’ять резолюцій на підтримку України
22:47 07.03.2025 |
Про це "Голосу Америки" повідомили представники офісів сенаторів, які були авторами цих документів, пише "Європейська правда".
Помічники сенаторів уточнили, що розгляд цих резолюцій не був занесений в протокол голосування, тому точних даних про те, хто голосував "за", а хто "проти", немає.
В тексті кожної із цих резолюцій був заклик "засудити жорстоке вторгнення Путіна в Україну та знову підкреслити підтримку Сполученими Штатами України та західної демократії".
Авторами кожної з резолюцій виступили сенатори-демократи: Майкл Беннет, Кріс Ван Голлен, Дік Дурбін, Річард Блюменталь та Пітер Велч. До них долучився також і незалежний сенатор Берні Сандерс.
Лідер демократичної меншості у Сенаті Чак Шумер виступив на підтримку резолюцій.
У залі засідань Сенату він наголосив, що ці резолюції "підтверджують основні двопартійні засади", які мають підтримувати як демократи, так і республіканці.
Водночас очільник Комітету із міжнародних відносин Сенату, республіканець Джим Ріш не підтримав резолюції.
"Це навіть не законопроєкт, це лише резолюція. Немає нікого, хто б не погодився з її текстом... Але ця резолюція матиме абсолютно нульовий ефект", - зазначив Ріш.
Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що президент США Дональд Трамп ухвалив рішення призупинити усю військову допомогу Україні, включно з тією, що вже була у дорозі.
5 березня стало відомо, що зупинився також обмін розвідданими, включно з тими, що стосуються пусків російських ракет.
Призупинення військової допомоги США для України може тривати доти, доки Дональд Трамп не вирішить, що Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.
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