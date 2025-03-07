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Трамп хоче переглянути договір про демаркацію кордону США і Канади - ЗМІ
17:53 07.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заяиви, що не не вірить у дійсність договору про кордон між США та Канадою, повідомляє The New York Times.
"Він сказав Трюдо, що він не вірить у дійсність договору, який демаркує кордон між двома країнами, і що він хоче переглянути кордон. Більше пояснень він не давав", - вказується у повідомленні.
Відзначається, що договір про кордон, про який згадував Трамп, був укладений у 1908 році та затвердив міжнародний кордон між Канадою, яка тоді була британським домініоном, і Сполученими Штатами.
Трамп також згадав про перегляд спільного використання озер і річок між США та Канадою, що регулюється низкою договорів.
Канадські офіційні особи сприйняли коментарі пана Трампа серйозно, не в останню чергу тому, що він уже публічно заявив, що хоче поставити Канаду на коліна. На прес-конференції 7 січня перед інавгурацією пан Трамп, відповідаючи на запитання репортера New York Times про те, чи планує він застосувати військову силу для анексії Канади, сказав, що планує застосувати "економічну силу".
Білий дім не відповів на запит про коментар.
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