Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп хоче переглянути договір про демаркацію кордону США і Канади - ЗМІ

 

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заяиви, що не не вірить у дійсність договору про кордон між США та Канадою, повідомляє The New York Times.

"Він сказав Трюдо, що він не вірить у дійсність договору, який демаркує кордон між двома країнами, і що він хоче переглянути кордон. Більше пояснень він не давав", - вказується у повідомленні.

Відзначається, що договір про кордон, про який згадував Трамп, був укладений у 1908 році та затвердив міжнародний кордон між Канадою, яка тоді була британським домініоном, і Сполученими Штатами.

Трамп також згадав про перегляд спільного використання озер і річок між США та Канадою, що регулюється низкою договорів.

Канадські офіційні особи сприйняли коментарі пана Трампа серйозно, не в останню чергу тому, що він уже публічно заявив, що хоче поставити Канаду на коліна. На прес-конференції 7 січня перед інавгурацією пан Трамп, відповідаючи на запитання репортера New York Times про те, чи планує він застосувати військову силу для анексії Канади, сказав, що планує застосувати "економічну силу".

Білий дім не відповів на запит про коментар.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Канада
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2127
  0,0615
 0,15
EUR
 1
 44,7281
  0,1685
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9654  0,12 0,29 41,5564  0,14 0,33
EUR 44,1368  0,03 0,08 44,9829  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,05 0,11 41,2400  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес