Вступ до Євросоюзу залишається метою Туреччини - Ердоган

Здобуття повноправного членства у Європейському Союзі залишається метою Туреччини.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, звертаючись онлайн до представників країн ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми зберігаємо нашу мету щодо повного членства. Ми очікуємо, що ЄС займе стратегічну і далекоглядну позицію та пожвавить наші переговори про членство", - сказав Ердоган.

Турецький лідер наголосив на тому, що європейська безпека - це не лише питання держав-членів ЄС.

"В інтересах обох сторін діяти з довгостроковою стратегічною перспективою у відносинах між Туреччиною та ЄС", - наголосив Ердоган.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у Брюсселі заявляли про те, що Європейський Союз високо цінує Туреччину як впливового міжнародного партнера і розраховує на тісну співпрацю з нею у розв'язанні глобальних проблем, включно з пошуком тривалого й справедливого миру в Україні.

Туреччина є кандидатом на вступ до ЄС з 1999 року. Переговори, які розпочалися у 2005 році, були зупинені у 2016-му через політичні розбіжності та критику з боку Брюсселя щодо порушення в Туреччині прав людини та принципів демократії.