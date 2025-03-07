Статки Ілона Маска, генерального директора американських компаній Tesla і SpaceX, з початку 2025 року скоротилися на $102 млрд (приблизно на 24% менш ніж за 10 тижнів). За даними індексу мільярдерів Bloomberg, станом на 7 березня вони становлять $330 млрд.

Маск, як і раніше, посідає перше місце в списку найбагатших людей світу. На другому - засновник і колишній гендиректор Amazon Джефф Безос, на третьому - засновник Meta Марк Цукерберг зі статками по $222 млрд.

У п'ятірку найбільших багатіїв також увійшли власник Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно ($188 млрд) і голова Oracle Ларрі Еллісон ($173 млрд).

Похід Маска в політику призвів до втрати ним $102 млрд за два місяці

Статки ще кількох членів клубу сотні найбільших мільярдерів знизилися через недавній спад акцій через побоювання, що тарифи Трампа та скорочення витрат американського уряду призведуть до уповільнення економічного зростання або навіть спричинять рецесію.

Ларрі Еллісон з Oracle втратив $19 млрд, а Дженсен Хуанг із Nvidia та Джефф Безос з Amazon цього року зменшили статки приблизно на $17 млрд.

Тепер Безос зрівнявся за капіталом із Цукербергом, який збільшив свої статки на $14 млрд у 2025 році.

Статки Маска постраждали через падіння вартості акцій Tesla на 35% цього року, приблизно з $404 до $263. Це зменшило ринкову вартість компанії більш ніж на $400 млрд - до менш ніж $900 млрд.

Причинами падіння акцій Tesla стали зниження продажів, а також зростання незадоволення через втручання Маска в політику.

Маск витратив понад $250 млн на вибори, щоб допомогти Дональду Трампу переобратися президентом США. Мільярдер залишався близьким радником Трампа після його перемоги, очоливши Департамент ефективності державного управління (DOGE).

Однак уже на початку березня Трамп обмежив повноваження Маска після серії масових звільнень і погроз мільярдера держслужбовцям.