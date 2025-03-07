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Трамп у листі запропонував Ірану провести переговори щодо ядерної угоди
16:03 07.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Іраном про ядерну угоду, і в четвер надіслав лідеру країни листа з пропозицією таких переговорів.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву Трампа наводить Reuters.
Він висловив сподівання, що іранська сторона погодиться провести відповідні переговори.
"Я сказав, що сподіваюся, що ви підете на переговори, тому що це буде набагато краще для Ірану. Я думаю, вони хочуть отримати цей лист. Інша альтернатива - ми повинні щось зробити, тому що не можна допустити появи ще однієї ядерної зброї", - зазначив американський президент.
За його словами, "способи боротьби з Іраном": військовий, або укладання угоди.
"Я вважаю за краще укласти угоду, тому що я не хочу завдати шкоди Ірану. Вони чудові люди", - додав Трамп.
Минулого місяця Верховний лідер аятола Алі Хаменеї заявив, що Трампу не можна довіряти - оскільки він вийшов з ядерної угоди часів Обами під час свого першого терміну.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі наприкінці лютого відкинув можливість прямих переговорів зі Сполученими Штатами щодо ядерної програми його країни.
Держсекретар США Марко Рубіо раніше запевнив, що за президентства Дональда Трампа в Ірану не з'явиться ядерна зброя.
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