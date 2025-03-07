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Оцінку зростання ВВП єврозони в IV кв.-2024 поліпшено до 0,2%
14:24 07.03.2025 |
Економіка єврозони в четвертому кварталі 2024 року збільшилася на 0,2% порівняно з попередніми трьома місяцями, ідеться у звіті статистичного управління Європейського союзу, що представило остаточні дані.
Раніше повідомлялося про зростання ВВП на 0,1%, і експерти в середньому очікували підтвердження попередньої оцінки, за даними Trading Economics.
У річному вираженні економіка єврозони зросла на 1,2% - максимальними темпами з початку 2023 року. Попередні дані вказували на зростання цього показника на 0,9%.
У третьому кварталі ВВП єврозони збільшився на 0,4% порівняно з попередніми трьома місяцями і на 1% у річному вираженні. Раніше повідомлялося про зростання на 0,9% рік до року.
Споживчі витрати в єврозоні в жовтні-грудні збільшилися на 0,4%, державні витрати - також на 0,4%, капіталовкладення бізнесу - на 0,6%. Експорт та імпорт скоротилися на 0,1%.
Найактивніше зростання до попереднього кварталу продемонструвала економіка Ірландії (на 3,6%), ВВП Данії зріс на 1,6%, Португалії - на 1,5%. Тим часом економіка Мальти скоротилася на 0,7%, Австрії - на 0,4%, Німеччини та Фінляндії - на 0,2%.
Економіка Євросоюзу в четвертому кварталі зросла на 0,4% порівняно з попередніми трьома місяцями і на 1,4% у річному вираженні.
Це третя й остаточна оцінка динаміки ВВП за четвертий квартал. Попередню оцінку за перший квартал буде опубліковано 16 квітня.
За останніми даними, 2024 року ВВП єврозони зріс на 0,9%, ЄС - на 1%. У 2023 році зростання становило 0,4% в обох випадках.
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