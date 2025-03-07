Кількість мультимільйонерів у світі у 2024р зросла на 4,4% - Knight Frank

Кількість людей, статки яких перевищують $10 млн, зросла на 4,4% 2024 року і перевищила 2,341 млн осіб, ідеться в щорічному звіті Wealth Report компанії Knight Frank.

Тим часом у Північній Америці кількість мультимільйонерів за минулий рік збільшилася на 5,2%.

За даними Knight Frank, у США зараз проживає майже 40% усіх мультимільйонерів, удвічі більше, ніж у Китаї.

Кількість фізичних осіб зі статками понад $100 млн уперше в історії перевищила 100 тис., показують результати дослідження Knight Frank.

Тим часом кількість доларових мільярдерів минулого року підскочила на 8%, згідно зі звітом Oxfam. За рік у світі з'явилося 204 нових мільярдери.

"Зростання світової економіки сповільнилося 2024 року, проте стійкість американської економіки підтримала оптимізм інвесторів, - зазначив голова відділу глобальних досліджень у Knight Frank Ліам Бейлі. - Тренди, що допомагають створенню багатства, включно зі зростанням фінансових ринків загалом і ринків акцій зокрема, а також зміцненням біткойна, зберігалися протягом усього минулого року".

Американський фондовий індекс S&P 500 у 2024 році підскочив на 23%, Nasdaq - на 29%, Dow Jones Industrial Average - більш ніж на 12%.