Франція запустила у космос третій військовий супутник CSO-3 на тлі заяв Лекорню про розвіддані для України

Третій за рахунком французький військовий супутник серії CSO виведено на орбіту вчора увечері, 6 березня. Ракета-носій зі супутником на борту стартувала з космодрому Гуру у французькій Гвіані.

Про запуск Францією нового космічного супутника-розвідника повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву французького оборонного відомства.

«Військовий супутник CSO-3 був виведений на орбіту з курорту Куру на борту ракети Ariane 6 у четвер, 6 березня, о 17:24. Запуск військових супутників спостереження гарантує Франції незалежний і суверенний доступ до оптичних зображень», - зазначається у повідомленні.

Прикметно, що виведення на навколоземну орбіту третього супутника серії CSO співпало у часі з заявою міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню про те, що Франція ділиться з Україною необхідними розвідувальними даними.

Повідомляється, що новий супутник CSO вестиме розвідку та ідентифікуватиме об'єкти в межах французької програми MUSIS (Багатонаціональна космічна система візуалізації), яка передбачає заміну застарілих військових супутників спостереження Helios 2A і Helios 2B на сучасні.

Отримана з нових супутників інформація надається усім союзникам Франції, з якими укладені відповідні угоди.