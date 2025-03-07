Суд скасував арешт президента Південної Кореї

Центральний окружний суд Сеула у п'ятницю ухвалив рішення звільнити з-під варти відстороненого президента Юн Сок Йоля, затриманого у справі про спробу державного перевороту через оголошення у грудні минулого року воєнного стану.

Про це повідомляє Yonhap, передає Укрінформ.

Заарештували Юна на вимогу прокуратури 15 січня, відтоді він утримувався у центрі для ув'язнених на півдні Сеула.

Домогтися позитивного рішення суду адвокатам президента вдалося через процесуальне порушення прокуратурою термінів оголошення підозри затриманому.

Впродовж десяти днів від взяття під варту прокурори мали офіційно висунути Юну звинувачення, однак зробили це на кілька годин пізніше, вже 26 січня. При цьому правоохоронці наполягали, що термін тримання під вартою має вимірюватися днями, а не годинами і хвилинами.

Адвокати Юна стверджували протилежне і заявляли, що потрібно рахувати години і хвилини, проведені у слідчому ізоляторі.

Суд став на бік захисту і наказав негайно звільнити президента, оскільки звинувачення йому було оголошене з порушенням термінів утримання під вартою.

Після звільнення Юн зможе відвідувати засідання суду без фізичного затримання.