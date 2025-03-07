Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німецькі ультраправі хочуть, щоб країна мала власну ядерну зброю

Німецькі ультраправі хочуть, щоб країна мала власну ядерну зброю

 

В ультраправій "Альтернативі для Німеччини" виступили за те, щоб країна мала власну ядерну зброю, якщо США вирішать забрати свою "ядерну парасольку" з Європи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Ситуація у світі стрімко змінюється, Європа працює над власною архітектурою безпеки - незалежною від США. З точки зору політика "АдН" Рюдігера Лукассена, це включає в себе і ядерне переозброєння Німеччини. А також повернення військової повинності, незалежно від статі.

"Німеччині потрібна власна ядерна зброя і обов'язкова військова служба - також і для жінок. Для цього необхідно якомога швидше змінити Основний закон", - заявив колишній полковник Бундесверу.

Він не каже, що лідер Росії Владімір Путін хоче напасти на Німеччину, підкреслив Лукассен, який раніше був речником з питань оборонної політики парламентської фракції "АдН"в Бундестазі. Але "якщо ядерна парасолька США відсутня, Європа повинна діяти самостійно. Німеччина повинна сама стати здатною до ядерного стримування - в рамках європейської стратегічної автономії і системи колективної безпеки з власною військовою і командною структурою", зазначив він.

Депутат Бундестагу від "АдН" Ганнес Гнаук, який раніше очолював молодіжну організацію партії "Молодіжна альтернатива", висловив схожу думку. "Німеччині потрібен власний ядерний щит", - сказав він і додав, що стратегічне партнерство з Росією, наприклад, у сфері торгівлі або постачання енергоносіїв, необхідне.

"Але ми не повинні забувати: Росія нам не друг, але й не ворог", - заявив він.

Якщо США дійсно вийдуть з НАТО, Німеччина повинна взяти на себе провідну роль в Альянсі.

Сценарій ядерного озброєння наразі обговорюється серед європейських союзників - хоча і не пов'язаний з переозброєнням Німеччини. Франція і Велика Британія - єдині країни в Європі, які мають ядерні боєголовки.

Нагадаємо, минулими вихідними президент Франції Емманюель Макрон вперше заявив, а у стратегічній промові 5 березня підтвердив готовність Франції запропонувати свою "ядерну парасольку" європейським союзникам.

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров побачив у пропозиції Макрона загрозу для Росії.

 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2742
  0,0938
 0,23
EUR
 1
 44,5596
  0,3103
 0,70

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9654  0,12 0,29 41,5564  0,14 0,33
EUR 44,1368  0,03 0,08 44,9829  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,05 0,11 41,2400  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес