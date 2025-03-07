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АНАЛІТИКА

Канада призупиняє другий етап запровадження мит на товари зі США після відтермінування застосування американських заходів

 

Канада призупиняє другий етап введення мит на більш ніж 4 тис. видів товарів зі США до 2 квітня, повідомив міністр фінансів Канади Домінік Леблан.

"Сполучені Штати погодилися призупинити запровадження мит на експорт із Канади, що відповідає вимогам USMCА (угода про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою), до 2 квітня. У результаті Канада не буде вводити другу хвилю тарифів на американські товари вартістю $125 млрд до 2 квітня, в той час як ми продовжуємо працювати над скасуванням усіх тарифів (нових мит - ІФ-У)", - написав міністр у соціальних мережах.

Це рішення ухвалили в Оттаві у відповідь на підписаний президентом США Дональдом Трампом указ, яким він до 2 квітня звільнив мексиканські та канадські товари, що підпадають під дію USMCA, від 25%-их мит, пов'язаних із нелегальною імміграцією та відстеженням наркотичної речовини фентанілу.

"Останнім часом вони працюють набагато старанніше (...). Щодо в'їзду людей і наркотиків. Ми домоглися величезного прогресу за обома напрямами", - сказав Трамп журналістам під час підписання указу.

Очікується, що 2 квітня Трамп оприлюднить глобальний план щодо введення мит.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Канада, США
 

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