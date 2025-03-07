Фінансові новини
- |
- 07.03.25
- |
- 13:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Канада призупиняє другий етап запровадження мит на товари зі США після відтермінування застосування американських заходів
12:47 07.03.2025 |
Канада призупиняє другий етап введення мит на більш ніж 4 тис. видів товарів зі США до 2 квітня, повідомив міністр фінансів Канади Домінік Леблан.
"Сполучені Штати погодилися призупинити запровадження мит на експорт із Канади, що відповідає вимогам USMCА (угода про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою), до 2 квітня. У результаті Канада не буде вводити другу хвилю тарифів на американські товари вартістю $125 млрд до 2 квітня, в той час як ми продовжуємо працювати над скасуванням усіх тарифів (нових мит - ІФ-У)", - написав міністр у соціальних мережах.
Це рішення ухвалили в Оттаві у відповідь на підписаний президентом США Дональдом Трампом указ, яким він до 2 квітня звільнив мексиканські та канадські товари, що підпадають під дію USMCA, від 25%-их мит, пов'язаних із нелегальною імміграцією та відстеженням наркотичної речовини фентанілу.
"Останнім часом вони працюють набагато старанніше (...). Щодо в'їзду людей і наркотиків. Ми домоглися величезного прогресу за обома напрямами", - сказав Трамп журналістам під час підписання указу.
Очікується, що 2 квітня Трамп оприлюднить глобальний план щодо введення мит.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|КМІС: Рівень довіри до Зеленського на тлі загострення відносин з адміністрацією Трампа зріс до 68%
ТОП-НОВИНИ
|Maxar відключив Україні доступ до своїх супутникових знімків
|Екстрений саміт ЄС щодо України: 26 проти одного
|Трамп каже, що досягнув «значного прогресу з Україною і Росією» в останні дні
|Американсько-українські переговори тривають і відбудуться в Саудівській Аравії - Віткофф
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|Канада відкрила ринок для українських яблук: які вимоги до експортерів
|Німецькі ультраправі хочуть, щоб країна мала власну ядерну зброю
|Канада призупиняє другий етап запровадження мит на товари зі США після відтермінування застосування американських заходів
|Придністров'я демонтувало блокпости на в'їзді у регіон у рамках «газової домовленості» з Кишиневом
|Російська криптобіржа Garantex зупинила роботу: мільярди на гаманцях заморожено
|Зеленський відвідає ПАР у квітні - ЗМІ
Бізнес
|Mac Studio з M4 Max і M3 Ultra: новий рівень продуктивності від Apple
|Apple представила нову модель MacBook Air: новинка отримає чип M4, нову веб-камеру і вдвічі збільшену продуктивність
|Ірландський лоукостер Ryanair повністю відмовиться від роздрукованих посадкових талонів
|В лютому вартість акцій Tesla впала майже на третину
|Продажі Tesla в Німеччині впали на 76%: Маск розлютив виборців
|Суд відхилив вимогу Маска заборонити OpenAI стати комерційною організацією
|Трамп хоче скасувати закон про багатомільярдні субсидії на виробництво чипів