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Придністров'я демонтувало блокпости на в'їзді у регіон у рамках «газової домовленості» з Кишиневом
12:26 07.03.2025 |
Влада невизнаного Придністров'я демонтувала встановлені на в'їзді у регіон блокпости, що було частиною "газової" домовленості з Кишиневом.
Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це повідомили в уряді Молдови після засідання спецкомісії, що об'єднує представників офіційного Кишинева, Придністров'я та Росії.
В уряді Молдови оголосили, що блокпости, встановлені силовими структурами невизнаного Придністров'я на в'їзді у регіон в 2022 році, вже демонтовані. КПП мали прибрати до 27 лютого.
Про деталі говорили на засіданні Об'єднаної контрольної комісії у Бендерах.
"Військові спостерігачі зі Змішаних миротворчих сил доповіли, що основні дороги, а також в'їзди та виїзди з населених пунктів східних районів Республіки Молдова у Зоні безпеки розблоковані, бетонні загородження демонтовані, а супутня інфраструктура ліквідована", - йдеться у заяві уряду.
За даними Об'єднаного військового командування, за 26 лютого - 4 березня у так званій Зоні безпеки не зафіксували жодного інциденту. На наступних засіданнях ОКК планують обговорити повернення до "звичайного режиму роботи".
Делегація Молдови наголосила, що забезпечення свободи пересування у Зоні безпеки залишається для Кишинева пріоритетним завданням.
Нагадаємо, демонтаж одинадцяти пунктів пропуску на межі з Придністров'ям є одним з елементів домовленості, за якою Кишинів дав згоду на транзит призначеного для Придністров'я газу.
Перед цим влада невизнаного регіону відпустила двох політв'язнів у рамках "газового компромісу" з Кишиневом.
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