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АНАЛІТИКА

Придністров'я демонтувало блокпости на в'їзді у регіон у рамках «газової домовленості» з Кишиневом

 

Влада невизнаного Придністров'я демонтувала встановлені на в'їзді у регіон блокпости, що було частиною "газової" домовленості з Кишиневом.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це повідомили в уряді Молдови після засідання спецкомісії, що об'єднує представників офіційного Кишинева, Придністров'я та Росії.

В уряді Молдови оголосили, що блокпости, встановлені силовими структурами невизнаного Придністров'я на в'їзді у регіон в 2022 році, вже демонтовані. КПП мали прибрати до 27 лютого.

Про деталі говорили на засіданні Об'єднаної контрольної комісії у Бендерах.

"Військові спостерігачі зі Змішаних миротворчих сил доповіли, що основні дороги, а також в'їзди та виїзди з населених пунктів східних районів Республіки Молдова у Зоні безпеки розблоковані, бетонні загородження демонтовані, а супутня інфраструктура ліквідована", - йдеться у заяві уряду.

За даними Об'єднаного військового командування, за 26 лютого - 4 березня у так званій Зоні безпеки не зафіксували жодного інциденту. На наступних засіданнях ОКК планують обговорити повернення до "звичайного режиму роботи".

Делегація Молдови наголосила, що забезпечення свободи пересування у Зоні безпеки залишається для Кишинева пріоритетним завданням.

Нагадаємо, демонтаж одинадцяти пунктів пропуску на межі з Придністров'ям є одним з елементів домовленості, за якою Кишинів дав згоду на транзит призначеного для Придністров'я газу.

Перед цим влада невизнаного регіону відпустила двох політв'язнів у рамках "газового компромісу" з Кишиневом.
Ключові теги: Молдова
 

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