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Російська криптобіржа Garantex зупинила роботу: мільярди на гаманцях заморожено
12:18 07.03.2025 |
Емітент стейблкоінів Tether заморозив на російській криптовалютній біржі Garantex USDT на суму 2,5 млрд руб (28 млн дол), що стало причиною призупинення роботи платформи.
Про це повідомляє CoinDesk.
Garantex, яка потрапила під санкції Європейського Союзу через зв'язки з російським урядом та злочинними організаціями, оголосила про тимчасову зупинку своїх послуг.
"Tether вступив у війну проти російського крипторинку і заблокував наші гаманці на суму понад 2,5 мільярда рублів", - йдеться в офіційному повідомленні Garantex.
За матеріалами:
Економічна правда
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