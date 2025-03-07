Скальпель замість сокири: Трамп вперше вказав Маску на межі

Президент США Дональд Трамп у четвер, 6 березня, заявив, що в умовах скорочень в установах федерального рівня важливо зберегти "найкращих і найпродуктивніших" людей. Що потрібно, так це "скальпель замість сокири", написав він у соцмережі Truth Social.

"Ми говоримо скальпель, а не сокиру. Поєднання їх, Ілона (Маска. - Ред.), DOGE та інших великих людей зможе зробити історичні речі", - написав він у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп наголосив на важливості зниження витрат, але також "важливо зберегти найкращих і найпродуктивніших людей". Американський президент повідомив, що провів зустріч з більшістю очільників департаментів в уряді США, Маском та іншими, і "вона була дуже позитивною".

За даними видання Politico, під час цієї зустрічі Трамп заявив, що Маск, який очолює департамент ефективності уряду (DOGE), може давати департаментам рекомендації щодо чисельності співробітників, але не видавати односторонні рішення щодо персоналу та політики відомств загалом. Згідно вказівок Трампа, урядовці повинні ухвалювати остаточні рішення щодо персоналу, пише видання.

На зустрічі був присутній і Маск, який дав зрозуміти, що згоден із Трампом. Як повідомило джерело Politico, Маск визнав, що DOGE припустився кількох помилок. Зазначається, що зустріч відбулася після серії масових звільнень і погроз на адресу державних службовців з боку мільярдера.

Масові звільнення держслужбовців у США

Нещодавно суд у США зупинив рішення Управління кадрової служби про масові звільнення працівників, які перебувають на випробувальному терміні. Як постановив окружний суддя США Вільям Алсуп, Управління кадрової служби (Office of Personnel Management, OPM) - незалежна агенція федерального уряду, яка управляє його персоналом, - не має повноважень віддавати накази про звільнення працівників. Втім, рішення суду не означає, що звільнені працівники будуть автоматично поновлені на роботі або що звільнень у майбутньому не буде. Наступні слухання у суді з цього питання відбудуться 13 березня.

У США вже звільнені тисячі американських держслужбовців. Особливо сильно постраждали деякі урядові агентства, як-от Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), що відповідає за управління цивільною зарубіжною допомогою та сприяння розвитку.