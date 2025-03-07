Адміністрація Трампа надасть Starlink Ілона Маска доступ до $42 мільярдів на розвиток інтернету

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про масштабну реформу федеральної програми грантів на $42 мільярди для розвитку широкосмугового інтернету, скасувавши пріоритетне фінансування волоконно-оптичних мереж та запровадивши "технологічно нейтральний" підхід, який може суттєво сприяти Starlink Ілона Маска, повідомляє The New York Times.

Рішення, оголошене міністром торгівлі Говардом Латніком, стало зміною політики порівняно з правилами адміністрації Байдена, які надавали перевагу волоконно-оптичним мережам у фінансуванні високошвидкісного інтернету в США. Латник заявив, що нові правила усунуть регуляторні бар'єри, які гальмували розширення інтернет-покриття за попередньої адміністрації.

"Міністерство ліквідує безглузді вимоги адміністрації Байдена", - заявив Латник. "Ми усуваємо регуляторні та інші перешкоди, які сповільнюють будівництво та підключення домогосподарств".

Ці зміни є частиною ініціативи адміністрації Трампа щодо підвищення ефективності уряду - DOGE, до якої Маск залучений як ключовий радник. Його компанія SpaceX, що керує Starlink, надає супутниковий інтернет майже п'яти мільйонам користувачів по всьому світу.

Програма "Рівність, доступ і розгортання широкосмугового зв'язку" (BEAD) була створена у 2021 році для забезпечення доступу до інтернету у сільській місцевості та недостатньо забезпечених регіонах. Міністерство торгівлі за Байдена встановило жорсткі правила фінансування, які надавали перевагу волоконно-оптичним мережам, аргументуючи це їхньою вищою швидкістю та надійністю.

Проте республіканці та представники галузі заявляли, що такі обмеження несправедливо виключали супутниковий інтернет, зокрема Starlink, який може швидко забезпечити покриття у віддалених районах без потреби у великій інфраструктурі.

Starlink раніше вже натрапляв на труднощі в отриманні державного фінансування. У 2023 році Федеральна комісія зі зв'язку (FCC) відмовила Starlink у фінансуванні майже на $900 мільйонів у рамках окремої програми розвитку сільського інтернету, заявивши, що компанія не змогла довести відповідність стандартам обслуговування. Це рішення активно піддавалося критиці з боку республіканської партії, члени якої звинувачували FCC в роботі проти бізнесів Ілона Маска.

Проте тепер вже активна роль Маска у формуванні державної політики - від розвитку інтернет-інфраструктури до оборонних контрактів - викликає занепокоєння щодо потенційного конфлікту інтересів. Його бізнес-імперія включає Tesla (електромобілі), SpaceX (ракети та супутники) і X (раніше Twitter, соціальна мережа), і всі вони мають тісні зв'язки з урядом США.

Критики побоюються, що послаблення правил розподілу фінансування може безпосередньо вигідно позначитися на Starlink, на шкоду волоконно-оптичним мережам, які пропонують вищу швидкість і стабільність.

"Оптоволоконний інтернет загальновизнаний як кращий за інші варіанти - включаючи супутниковий Starlink - через значно вищу швидкість", - зазначив Дрю Гарнер, директор політики Benton Institute for Broadband & Society.

Міністерство торгівлі поки що не надало деталей про те, як оновлена програма буде розподіляти кошти. Сам Маск не прокоментував зміни.

З огляду на те, що мільярди доларів ще не розподілені, нові правила можуть відкрити нову еру розвитку інтернету в США, зробивши Starlink ключовим гравцем на ринку сільського широкосмугового зв'язку.