Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Адміністрація Трампа надасть Starlink Ілона Маска доступ до $42 мільярдів на розвиток інтернету

 

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про масштабну реформу федеральної програми грантів на $42 мільярди для розвитку широкосмугового інтернету, скасувавши пріоритетне фінансування волоконно-оптичних мереж та запровадивши "технологічно нейтральний" підхід, який може суттєво сприяти Starlink Ілона Маска, повідомляє The New York Times.

Рішення, оголошене міністром торгівлі Говардом Латніком, стало зміною політики порівняно з правилами адміністрації Байдена, які надавали перевагу волоконно-оптичним мережам у фінансуванні високошвидкісного інтернету в США. Латник заявив, що нові правила усунуть регуляторні бар'єри, які гальмували розширення інтернет-покриття за попередньої адміністрації.

"Міністерство ліквідує безглузді вимоги адміністрації Байдена", - заявив Латник. "Ми усуваємо регуляторні та інші перешкоди, які сповільнюють будівництво та підключення домогосподарств".

Ці зміни є частиною ініціативи адміністрації Трампа щодо підвищення ефективності уряду - DOGE, до якої Маск залучений як ключовий радник. Його компанія SpaceX, що керує Starlink, надає супутниковий інтернет майже п'яти мільйонам користувачів по всьому світу.

Програма "Рівність, доступ і розгортання широкосмугового зв'язку" (BEAD) була створена у 2021 році для забезпечення доступу до інтернету у сільській місцевості та недостатньо забезпечених регіонах. Міністерство торгівлі за Байдена встановило жорсткі правила фінансування, які надавали перевагу волоконно-оптичним мережам, аргументуючи це їхньою вищою швидкістю та надійністю.

Проте республіканці та представники галузі заявляли, що такі обмеження несправедливо виключали супутниковий інтернет, зокрема Starlink, який може швидко забезпечити покриття у віддалених районах без потреби у великій інфраструктурі.

Starlink раніше вже натрапляв на труднощі в отриманні державного фінансування. У 2023 році Федеральна комісія зі зв'язку (FCC) відмовила Starlink у фінансуванні майже на $900 мільйонів у рамках окремої програми розвитку сільського інтернету, заявивши, що компанія не змогла довести відповідність стандартам обслуговування. Це рішення активно піддавалося критиці з боку республіканської партії, члени якої звинувачували FCC в роботі проти бізнесів Ілона Маска.

Проте тепер вже активна роль Маска у формуванні державної політики - від розвитку інтернет-інфраструктури до оборонних контрактів - викликає занепокоєння щодо потенційного конфлікту інтересів. Його бізнес-імперія включає Tesla (електромобілі), SpaceX (ракети та супутники) і X (раніше Twitter, соціальна мережа), і всі вони мають тісні зв'язки з урядом США.

Критики побоюються, що послаблення правил розподілу фінансування може безпосередньо вигідно позначитися на Starlink, на шкоду волоконно-оптичним мережам, які пропонують вищу швидкість і стабільність.

"Оптоволоконний інтернет загальновизнаний як кращий за інші варіанти - включаючи супутниковий Starlink - через значно вищу швидкість", - зазначив Дрю Гарнер, директор політики Benton Institute for Broadband & Society.

Міністерство торгівлі поки що не надало деталей про те, як оновлена програма буде розподіляти кошти. Сам Маск не прокоментував зміни.

З огляду на те, що мільярди доларів ще не розподілені, нові правила можуть відкрити нову еру розвитку інтернету в США, зробивши Starlink ключовим гравцем на ринку сільського широкосмугового зв'язку.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2742
  0,0938
 0,23
EUR
 1
 44,5596
  0,3103
 0,70

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9654  0,12 0,29 41,5564  0,14 0,33
EUR 44,1368  0,03 0,08 44,9829  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,05 0,11 41,2400  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес