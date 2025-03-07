Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США можуть почати «відловлювати» іранські танкери з нафтою в морі – Reuters

 

Адміністрація Дональда Трампа розглядає план зупинки і перевірки іранських нафтових танкерів у міжнародних водах.

Про це пише Reuters.

Це стане частиною оновленої кампанії "максимального тиску" на Тегеран, щоб обмежити його нафтовий експорт і стримати розвиток ядерної програми.

Вашингтон може залучити союзників для перевірки суден, що проходять через стратегічно важливі маршрути, зокрема Малаккську протоку в Азії. Це призведе до затримки поставок нафти на нафтопереробні заводи. За словами джерел, це також може призвести до репутаційних втрат і санкцій для сторін, які беруть участь у сприянні торгівлі.

Планується, що операції проводитимуться в межах Ініціативи з безпеки в боротьбі з розповсюдженням зброї масового знищення, яку підтримують понад 100 країн. Водночас поки невідомо, чи США вже звернулися до партнерів із закликом до таких дій.

Енергетичний аналітик Бен Кехілл прогнозує, що ці заходи можуть скоротити експорт іранської нафти на 750 000 барелів на день у короткостроковій перспективі. Втім, за його словами, згодом Тегеран знайде способи обійти нові обмеження.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США, Іран
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2742
  0,0938
 0,23
EUR
 1
 44,5596
  0,3103
 0,70

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9654  0,12 0,29 41,5564  0,14 0,33
EUR 44,1368  0,03 0,08 44,9829  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2650  0,12 0,28 41,2900  0,11 0,27
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес