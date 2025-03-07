Російська влада вирішила націоналізувати найбільшого в країні виробника консервів

Генпрокуратура Росії подала позов до виробника консервів "Главвпродукт" - американської Universal Beverage Company - та акціонера групи Леоніда Смірнова. Відомство вимагало вилучити його ключові активи на користь держави, і до списку на фактичну націоналізацію внесли "Промстрой", "Главпродукт-патент", "Інвестиційну компанію "Сокол" та "Промсельхозінвест".

Про це йдеться в судових документах, передає The Moscow Times.

"Промсельхозінвесту" належать АТ "Главпродукт", АТ "Орелпродукт" та АТ "Верховський молочно-консервний завод". Усі їхні акції президент Росії Владімір Путін передав до тимчасового управління Росмайна 15 жовтня 2024 року.

Генпрокуратура РФ вказала в позові, що після рішення глави держави Смірнов "із почуття помсти" почав блокувати роботу нової адміністрації, з-поміж іншого заважав поставкам продуктів харчування на фронт і закликав працівників не співпрацювати та не надавати жодної інформації.

У зв'язку з цим відомство визнало, що вилучення 100% часток у перерахованих компаніях є "єдиним способом захисту інтересів держави та припинення протиправних дій відповідачів".

Крім цього, Генпрокуратура Росії звинуватила Смірнова в тому, що він проігнорував обмеження російської влади, покликані блокувати відтік капіталу, і з 2022 по 2024 рік вивів майже 1,38 млрд руб. на рахунки в американському банку JPMorgan Chase.

Так, за даними російського відомства, перекази були роздроблені на суми, що не перевищують 10 млн руб. Їх оформили у вигляді зобов'язань щодо виплати прибутку підконтрольних "Главпродукту" компаній. Таким чином, з рахунків "Промсельхозінвесту" було виведено понад 800 млн руб., "Промстроя" - 180 млн руб., "Главпродукт-патенту" та "Інвестиційної компанії "Сокол" - 87,9 млн і 281 млн руб. відповідно.

Генпрокуратура РФ вимагає визнати всі ці перекази недійсними, стягнути із зазначених юрособ рівнозначні суми, а також накласти арешт на майно компаній "Главпродукту". Смірнову хочуть заборонити самостійно ухвалювати рішення про перерозподіл коштів і давати вказівки про відчуження майна підконтрольних організацій, а також обмежити відкриття банківських рахунків.

Смирнов створив холдинг "Главпродукт" у 1999 році. Підприємець народився в СРСР, але у 1970-х переїхав до США та зайнявся бізнесом. 1995 року Смірнов повернувся до Росії, де спочатку налагодив випуск йогуртів, а потім - консервів.

Націоналізація в Росії

Минулого року в Росії було націоналізовано щонайменше 67 компаній із загальною виручкою понад 807,6 млрд руб. та вартістю активів понад 544,7 млрд руб. Із початку 2025 року в держвласність Росії перейшли найбільший зернотрейдер "Родные поля", найбільший власник складів Raven Russia, також аеропорт "Домодєдово" та Петербурзький нафтовий термінал.

Причиною націоналізації найчастіше ставало порушення антикорупційного законодавства (29 компаній), незаконна приватизація у 90-х (8 компаній), покриття збитків (11 компаній), а також участь в екстремістській діяльності (2 компанії) або в екстремістському об'єднанні (3 компанії). При цьому рішення про націоналізацію щонайменше 64% компаній (43 компанії) було ухвалено в закритому режимі.

За 2022-2023 роки понад 180 приватних підприємств перейшли під контроль Росії, а вимоги про націоналізацію, що надійшли до судів за два роки, стосувалися майже 200 компаній. В основному це підприємства, що випускають продукцію військового призначення, а також активи бізнесменів, що залишили країну.

На початку 2025 року стало відомо, що Росія отримає можливість конфіскувати активи громадян країн, де "необґрунтовано вилучили майно Росії".

Перед тим Генпрокуратура РФ подала позов про конфіскацію російських активів, які належали одній з найбільших українських алкогольних компаній "Баядера Груп" (Bayadera Group) і оцінюються у понад 9 млрд рублів (близько $88 млн за поточним курсом).

До того повідомлялося, що колишній заступник міністра сільського господарства Чечні Руслан Алісултанов став одноосібним власником російської компанії, якій французька Danone під тиском Кремля продала свої активи у РФ.

На початку липня минулого року в Росії націоналізували виробника горілки Stolichnaya, а діяльність власника назвали "екстремістською".

До цього в Росії спочатку заарештували кілька підприємств алкогольної галузі, а згодом передали їх у власність держави.

Так, у травні року районний суд Курська заарештував колишні російські активи виробника горілки "Хортиця" української Global Spirits Євгена Черняка, внесеного до російського списку терористів та екстремістів.

Вже в червні ці активи були націоналізовані на підставі того, що Черняк провадив "екстремістську діяльність".

У квітні у власність держави перейшли активи ДК "Аріант", які суд вилучив у рахунок "незаконного збагачення" на 105 млрд руб. за позовом Генпрокуратури РФ.

Держава отримала контроль над найбільшим виробником вина "Кубань-Вино", найбільшим виноградарським підприємством - агрофірмою "Южная", виробником вина "Центр пищевой индустрии - Ариант", а також агрофірмою "Аріант", що спеціалізується на розведенні свиней.

Окрім того, російська влада націоналізувала АТ "Макфа" - найбільшого в країні виробника макаронних виробів. Це підприємство стало наступним після 15 оборонних заводів та ще 300 підприємств вартістю понад 1 трлн руб.

У 2024 році під державний контроль РФ перейшли три заводи Челябінського електрометалургійного комбінату, після чого власника підприємства Юрія Антіпова було затримано у справі про шахрайство.

Також був націоналізований найбільший у країні виробник вина ("Кубань-Вино") та вісім рибопромислових компаній Далекого Сходу, які контролювали ринок видобутку краба.

У лютому Росія націоналізувала мережу салонів найбільшого автодилера країни "Рольф".

Також російська влада відібрала у власників і передала під контроль Росімущєства активи агрохолдингу "Агротерра", яка входить до топ-15 найбільших землевласників у РФ.