Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Президент Євроради про Угорщину: ізольована країна не створює поділу

 

Не підтримавши висновки безпекового саміту ЄС про Україну 6 березня, Угорщина ізолювала себе від загальноєвропейського консенсусу і протиставила себе іншим 26 державам ЄС.

Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, відповідаючи на запитання журналістів на пресконференції після позачергового саміту Євроради 6 березня, передає кореспондент "Європейської правди".

Кошта наголосив, що Угорщина відтепер є ізольованою державою, яка не може розділити Євросоюз: інші 26 країн ЄС продовжують підтримувати Україну.

"Ми всі хочемо миру. Різниця в тому, що 26 країн вважають, що шлях до миру - це зміцнення здатності захищати Україну. Угорщина ізолювала себе від цього консенсусу, вона самотня", - наголосив Кошта.

"Ізольована країна не створює поділу", - додав він.

За його словами, "26 країн (Євросоюзу) залишаються об'єднаними спільною позицією і продовжуватимуть підтримувати Україну, як ми це робимо з 24 лютого 2022 року".

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився ставити підпис під висновками засідання позачергової Європейської ради 6 березня щодо підтримки України, текст узгодили 26 з 27 держав Європейського Союзу.
Ключові теги: ЄС, Угорщина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2742
  0,0938
 0,23
EUR
 1
 44,5596
  0,3103
 0,70

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9654  0,12 0,29 41,5564  0,14 0,33
EUR 44,1368  0,03 0,08 44,9829  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2650  0,12 0,28 41,2900  0,11 0,27
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес