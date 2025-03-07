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Президент Євроради про Угорщину: ізольована країна не створює поділу
09:53 07.03.2025 |
Не підтримавши висновки безпекового саміту ЄС про Україну 6 березня, Угорщина ізолювала себе від загальноєвропейського консенсусу і протиставила себе іншим 26 державам ЄС.
Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, відповідаючи на запитання журналістів на пресконференції після позачергового саміту Євроради 6 березня, передає кореспондент "Європейської правди".
Кошта наголосив, що Угорщина відтепер є ізольованою державою, яка не може розділити Євросоюз: інші 26 країн ЄС продовжують підтримувати Україну.
"Ми всі хочемо миру. Різниця в тому, що 26 країн вважають, що шлях до миру - це зміцнення здатності захищати Україну. Угорщина ізолювала себе від цього консенсусу, вона самотня", - наголосив Кошта.
"Ізольована країна не створює поділу", - додав він.
За його словами, "26 країн (Євросоюзу) залишаються об'єднаними спільною позицією і продовжуватимуть підтримувати Україну, як ми це робимо з 24 лютого 2022 року".
Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився ставити підпис під висновками засідання позачергової Європейської ради 6 березня щодо підтримки України, текст узгодили 26 з 27 держав Європейського Союзу.
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