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Трамп заявив, що ухвалить рішення щодо статусу українських біженців найближчим часом
08:58 07.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом ухвалить рішення про те, чи позбавляти тимчасового юридичного статусу близько 240 000 українських біженців, які отримали прихисток в США.
"Що ж, ми не хочемо нікому зашкодити. І я дивлюся на це. І деякі люди вважають, що це доречно, а деякі ні. І я прийму рішення досить скоро, але ми не розглядаємо це, особливо українці, й так пройшли через багато всього", - сказав Трамп на пресконференції у Білому домі в четвер.
Крім того, за його словами, США досягають прогресу в питанні завершення війни між Україною та Росією.
"Ми добилися великого прогресу у відносинах з Україною і великого прогресу у відносинах з Росією за останні кілька днів. І було б чудово довести це до кінця", - сказав американський президент.
Разом з тим, він зазначив, що "...було б чудово, якби всі позбулися ядерної зброї" та те, що у США і Росії її кількість однакова, а Китай матиме таку протягом 4-5 років.
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