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АНАЛІТИКА

Трамп заявив, що ухвалить рішення щодо статусу українських біженців найближчим часом

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом ухвалить рішення про те, чи позбавляти тимчасового юридичного статусу близько 240 000 українських біженців, які отримали прихисток в США.

"Що ж, ми не хочемо нікому зашкодити. І я дивлюся на це. І деякі люди вважають, що це доречно, а деякі ні. І я прийму рішення досить скоро, але ми не розглядаємо це, особливо українці, й так пройшли через багато всього", - сказав Трамп на пресконференції у Білому домі в четвер.

Крім того, за його словами, США досягають прогресу в питанні завершення війни між Україною та Росією.

"Ми добилися великого прогресу у відносинах з Україною і великого прогресу у відносинах з Росією за останні кілька днів. І було б чудово довести це до кінця", - сказав американський президент.

Разом з тим, він зазначив, що "...було б чудово, якби всі позбулися ядерної зброї" та те, що у США і Росії її кількість однакова, а Китай матиме таку протягом 4-5 років.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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