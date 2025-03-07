Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Торговельна війна: Онтаріо вводить мита на експорт електроенергії до США

 

У відповідь на невиправдані торговельні обмеження США, найбільша канадська провінція Онтаріо з понеділка запровадить 25% експортне мито на електроенергію, яку постачає до Штатів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в інтервʼю CNN заявив премʼєр-міністр Онтаріо Даг Форд.

"У понеділок ми запровадимо 25% мито на електроенергію, яка постачається до 1,5 млн помешкань та бізнесів у Міннесоті, Мічигані та Нью-Йорку", - сказав Форд.

Він наголосив, що необхідність запровадження цих мит "бентежить" його. "Ми мусимо піти на цей крок, хоча я не хочу цього робити", - зазначив премʼєр-міністр.

Форд додав, що Онтаріо повністю припинить постачати до США електроенергію на початку квітня, якщо американські імпортні мита залишаться чинними.

Премʼєр-міністр Онтаріо наголосив, що прагне припинення торговельної війни та збільшення торгівлі між Канадою та США.
Ключові теги: США, Канада
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2742
  0,0938
 0,23
EUR
 1
 44,5596
  0,3103
 0,70

Курс обміну валют на вчора, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0826  0,08 0,19 41,6944  0,11 0,26
EUR 44,1037  0,56 1,28 44,9985  0,64 1,45

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2650  0,12 0,28 41,2900  0,11 0,27
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес