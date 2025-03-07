Торговельна війна: Онтаріо вводить мита на експорт електроенергії до США

У відповідь на невиправдані торговельні обмеження США, найбільша канадська провінція Онтаріо з понеділка запровадить 25% експортне мито на електроенергію, яку постачає до Штатів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в інтервʼю CNN заявив премʼєр-міністр Онтаріо Даг Форд.

"У понеділок ми запровадимо 25% мито на електроенергію, яка постачається до 1,5 млн помешкань та бізнесів у Міннесоті, Мічигані та Нью-Йорку", - сказав Форд.

Він наголосив, що необхідність запровадження цих мит "бентежить" його. "Ми мусимо піти на цей крок, хоча я не хочу цього робити", - зазначив премʼєр-міністр.

Форд додав, що Онтаріо повністю припинить постачати до США електроенергію на початку квітня, якщо американські імпортні мита залишаться чинними.

Премʼєр-міністр Онтаріо наголосив, що прагне припинення торговельної війни та збільшення торгівлі між Канадою та США.