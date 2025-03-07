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Дональд Трамп підписав указ про створення стратегічного біткоїн-резерву США
08:48 07.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп підписав указ про створення стратегічного біткоїн-резерву. Він буде створений на базі активів, конфіскованих у рамках кримінальних і цивільних справ. Про це заявив «криптоцар» Білого дому Девід Сакс.
Він підкреслив, що фінансування резерву не потребуватиме коштів платників податків, оскільки базується на активах, які вже перебувають у власності федерального уряду. США не планують продавати біткоїни з цього фонду. За словами Сакса, він позиціюється як «цифровий Форт-Нокс» - довгостроковий засіб заощадження, аналогічний золотим резервам країни.
«Міністри фінансів і торгівлі уповноважені розробляти бюджетно-нейтральні стратегії для придбання додаткових біткоїнів. Головна умова, щоб ці пропозиції не спричиняли додаткових витрат для американських платників податків», - зазначив Сакс.
Президентський указ також запровадив поняття «запасу цифрових активів США» - окремого фонду для конфіскованих альткоїнів. На відміну від стратегічного резерву, уряд не буде цілеспрямовано поповнювати цей запас, а лише управлятиме вилученими активами під наглядом Міністерства фінансів.
Згідно з різними оцінками, влада США володіє близько 200 000 BTC, проте офіційний аудит цих активів раніше не проводився. Новий указ зобов'язує провести їхню повну інвентаризацію. Згідно з документом, це також забезпечить прозорість і контроль над цифровими активами держави.
Раніше Сакс заявив, що за останні 10 років влада США продала 195 000 BTC на $366 млн. Ці кошти оцінювалися в понад $17 млрд за курсом на момент висловлювання «криптоцаря».
На завершення Сакс зазначив, що це рішення відповідає обіцянкам президента Трампа перетворити США на «криптостолицю світу». Він висловив подяку робочій групі з ринків цифрових активів. Зокрема, Сакс відзначив зусилля міністра фінансів Скотта Бессента і міністра торгівлі Говарда Лютника.
Нагадаємо, ми писали, що Ерік Трамп закликав TradFi адаптуватися до сучасних реалій роботи ринку.
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