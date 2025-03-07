Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп призупинив на місяць дію митних тарифів для Мексики

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що Мексика до 2 квітня не повинна сплачувати мита на товари, які підпадають під дію торговельного пакту між країнами та Канадою.

Про це повідомляє ВВС, передає Укрінформ.

«Після розмови з президентом Мексики Клаудією Шейнбаум я погодився, що Мексика не буде зобов'язана платити мита на все, що підпадає під дію Угоди USMCA (Угода про вільну торгівлю між США, Мексикою і Канадою - ред.)», - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Шейнбаум також повідомила про «чудову і шанобливу» розмову з Трампом. За її словами, обидві країни будуть працювати разом, щоб зупинити потік опіоїдного фентанілу з Мексики до США і обмежити торгівлю зброєю із Штатів до Мексики.

Як повідомляв Укрінформ, у середу Трамп погодився запровадити пільговий митний період на один місяць на продукцію автомобільного виробництва з Канади й Мексики.

Запровадження тарифів спричинило торговельну війну між США, Канадою, Мексикою, а також Китаєм: зокрема у відповідь на початкові 25% тарифи Трампа, Канада і Мексика оголосили про імпортні мита, а Китай оголосив про запровадження тарифів в розмірі 10-15% на широкий перелік груп аграрного імпорту зі Сполучених Штатів.

Трамп стверджує, що запровадження тарифів захистить американську промисловість і стимулюватиме виробництво. Однак багато економістів попереджають, що тарифи можуть призвести до зростання цін для споживачів у США.
Ключові теги: Мексика, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2742
  0,0938
 0,23
EUR
 1
 44,5596
  0,3103
 0,70

Курс обміну валют на вчора, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0826  0,08 0,19 41,6944  0,11 0,26
EUR 44,1037  0,56 1,28 44,9985  0,64 1,45

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2650  0,12 0,28 41,2900  0,11 0,27
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес