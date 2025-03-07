Фінансові новини
- |
- 07.03.25
- |
- 00:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп призупинив на місяць дію митних тарифів для Мексики
23:52 06.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що Мексика до 2 квітня не повинна сплачувати мита на товари, які підпадають під дію торговельного пакту між країнами та Канадою.
Про це повідомляє ВВС, передає Укрінформ.
«Після розмови з президентом Мексики Клаудією Шейнбаум я погодився, що Мексика не буде зобов'язана платити мита на все, що підпадає під дію Угоди USMCA (Угода про вільну торгівлю між США, Мексикою і Канадою - ред.)», - написав Трамп у соцмережі Truth Social.
Шейнбаум також повідомила про «чудову і шанобливу» розмову з Трампом. За її словами, обидві країни будуть працювати разом, щоб зупинити потік опіоїдного фентанілу з Мексики до США і обмежити торгівлю зброєю із Штатів до Мексики.
Як повідомляв Укрінформ, у середу Трамп погодився запровадити пільговий митний період на один місяць на продукцію автомобільного виробництва з Канади й Мексики.
Запровадження тарифів спричинило торговельну війну між США, Канадою, Мексикою, а також Китаєм: зокрема у відповідь на початкові 25% тарифи Трампа, Канада і Мексика оголосили про імпортні мита, а Китай оголосив про запровадження тарифів в розмірі 10-15% на широкий перелік груп аграрного імпорту зі Сполучених Штатів.
Трамп стверджує, що запровадження тарифів захистить американську промисловість і стимулюватиме виробництво. Однак багато економістів попереджають, що тарифи можуть призвести до зростання цін для споживачів у США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Американсько-українські переговори тривають і відбудуться в Саудівській Аравії - Віткофф
|У Норвегії домовились збільшити допомогу Україні до майже $8 млрд цьогоріч
|Для миру необхідна відсутність атак РФ на інфраструктуру, перемир’я на воді та звільнення полонених – Зеленський
|«Небесний щит»: в Європі розробили план захисту повітряного простору України від російських атак
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|Трамп каже, що досягнув «значного прогресу з Україною і Росією» в останні дні
|Трамп хоче пов'язати угоду з Україною про ресурси з зобов'язанням припинити вогонь – Bloomberg
|Трамп призупинив на місяць дію митних тарифів для Мексики
|Міністр фінансів США розповів, як Трамп схилятиме до миру Росію
|Американсько-українські переговори тривають і відбудуться в Саудівській Аравії - Віткофф
|У Норвегії домовились збільшити допомогу Україні до майже $8 млрд цьогоріч
|Для миру необхідна відсутність атак РФ на інфраструктуру, перемир’я на воді та звільнення полонених – Зеленський
Бізнес
|Продажі Tesla в Німеччині впали на 76%: Маск розлютив виборців
|Суд відхилив вимогу Маска заборонити OpenAI стати комерційною організацією
|Трамп хоче скасувати закон про багатомільярдні субсидії на виробництво чипів
|Ноутбуки з чипами Intel Panther Lake можуть з'явитися тільки в 2026 році
|Eutelsat майже потроїла свою вартість на тлі можливого переходу України з Starlink на OneWeb
|ЗМІ: Сінгапур заарештував підозрюваних у контрабанді чипів Nvidia в Китай
|Українська компанія DroneUA починає постачання роботів для NASA