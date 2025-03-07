Трамп призупинив на місяць дію митних тарифів для Мексики

Президент США Дональд Трамп заявив, що Мексика до 2 квітня не повинна сплачувати мита на товари, які підпадають під дію торговельного пакту між країнами та Канадою.

Про це повідомляє ВВС, передає Укрінформ.

«Після розмови з президентом Мексики Клаудією Шейнбаум я погодився, що Мексика не буде зобов'язана платити мита на все, що підпадає під дію Угоди USMCA (Угода про вільну торгівлю між США, Мексикою і Канадою - ред.)», - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Шейнбаум також повідомила про «чудову і шанобливу» розмову з Трампом. За її словами, обидві країни будуть працювати разом, щоб зупинити потік опіоїдного фентанілу з Мексики до США і обмежити торгівлю зброєю із Штатів до Мексики.

Як повідомляв Укрінформ, у середу Трамп погодився запровадити пільговий митний період на один місяць на продукцію автомобільного виробництва з Канади й Мексики.

Запровадження тарифів спричинило торговельну війну між США, Канадою, Мексикою, а також Китаєм: зокрема у відповідь на початкові 25% тарифи Трампа, Канада і Мексика оголосили про імпортні мита, а Китай оголосив про запровадження тарифів в розмірі 10-15% на широкий перелік груп аграрного імпорту зі Сполучених Штатів.

Трамп стверджує, що запровадження тарифів захистить американську промисловість і стимулюватиме виробництво. Однак багато економістів попереджають, що тарифи можуть призвести до зростання цін для споживачів у США.