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АНАЛІТИКА

Трамп під час розмови із Трюдо використав ненормативну лексику - ЗМІ

 

Президент США Дональд Трамп під час учорашньої розмови із премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо декілька разів використав лайку.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише CBC News із посиланням на власні обізнані джерела.

"Високопоставлений співрозмовник з уряду розповів, що Трамп декілька разів використав ненормативну лексику, обговорюючи молочні продукти - давнє джерело торговельного невдоволення США", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що "Трюдо не використовував ненормативну лексику". "Трамп також суттєво пожвавився, коли мова зайшла за фентаніл", - стверджує CBC News.

У телефонній розмові, що тривала близько години й відбулася у середу, брав також участь віцепрезидент США Джей Ді Венс. "Розмова дійсно завершилася дещо дружньо, як Трамп і написав у соціальній мережі. Очільники погодилися, що їх посадовцям слід обговорити можливість запровадження Трампом митних винятків для усіх товарів, які підпадають під дію угоди про вільну торгівлю між США, Канадою та Мексикою, а також те, що Канада готова запропонувати за це", - зауважує видання.

Сам Джастін Трюдо під час пресконференції у Оттаві назвав розмову із Трампом "барвистою, але сутнісною". "Розмова складалася із кількох частин з різними підходами і тональністю. Але я спілкуюся й співпрацюю із Дональдом вже більше восьми років, тому знаю, що часто треба пристосуватися й зрозуміти, як конструктивно досягти прогресу, попри певні непередбачуваності, які часто виникають", - сказав Трюдо.

Як повідомляв Укрінформ, Дональд Трамп у вівторок запровадив 25% мита на товари, які імпортуються до США з Канади й Мексики. У відповідь Канада оголосила дзеркальні мита.

У відповідь на американські митні тарифи канадська провінція Онтаріо готова припинити продаж до США електроенергії, яка живить півтора мільйона домівок.
Ключові теги: Канада, США
 

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