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Торговельна війна між Канадою та США триватиме довго - Трюдо
23:18 06.03.2025 |
Торговельна війна між США та Канадою може розтягнутися на тривалий час.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час пресконференції у Оттаві заявив премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо.
«Можу підтвердити, що торговельна війна, розпочата Штатами, триватиме в осяжному майбутньому. Канадцям варто й надалі купувати канадське й підтримувати один одного», - прокоментував Трюдо свою телефонну розмову із президентом США.
За його словами, Канада «намагається зменшити вплив запроваджених США мит на канадських робітників». «Утім позиція Канади тверда й незмінна: поки невиправдані мита США діють, ми реагуватимемо рішуче», - наголосив глава канадського уряду.
Водночас він додав, що посадовці двох держав обговорюють можливе взаємне скасування імпортних мит до 2 квітня, коли Трамп планує запровадити нові обмежувальні заходи проти усіх країн. «Згодом можна буде сказати більше, оскільки ці розмови тривають», - запевнив Трюдо.
Премʼєр-міністр наголосив, що мета Канади - повне скасування усіх невиправданих імпортних мит США, а не їх тимчасове помʼякшення. «Наша мета - скасування усіх мит», - наголосив він.
Як повідомляв Укрінформ, Дональд Трамп у вівторок запровадив 25% мита на товари, які імпортуються до США з Канади й Мексики. У відповідь Канада оголосила дзеркальні мита.
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