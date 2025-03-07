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АНАЛІТИКА

Торговельна війна між Канадою та США триватиме довго - Трюдо

 

Торговельна війна між США та Канадою може розтягнутися на тривалий час.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час пресконференції у Оттаві заявив премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо.

«Можу підтвердити, що торговельна війна, розпочата Штатами, триватиме в осяжному майбутньому. Канадцям варто й надалі купувати канадське й підтримувати один одного», - прокоментував Трюдо свою телефонну розмову із президентом США.

За його словами, Канада «намагається зменшити вплив запроваджених США мит на канадських робітників». «Утім позиція Канади тверда й незмінна: поки невиправдані мита США діють, ми реагуватимемо рішуче», - наголосив глава канадського уряду.

Водночас він додав, що посадовці двох держав обговорюють можливе взаємне скасування імпортних мит до 2 квітня, коли Трамп планує запровадити нові обмежувальні заходи проти усіх країн. «Згодом можна буде сказати більше, оскільки ці розмови тривають», - запевнив Трюдо.

Премʼєр-міністр наголосив, що мета Канади - повне скасування усіх невиправданих імпортних мит США, а не їх тимчасове помʼякшення. «Наша мета - скасування усіх мит», - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, Дональд Трамп у вівторок запровадив 25% мита на товари, які імпортуються до США з Канади й Мексики. У відповідь Канада оголосила дзеркальні мита.
Ключові теги: Канада, США
 

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