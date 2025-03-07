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Трамп хоче поставити співпрацю з країнами НАТО в залежність від витрат на оборону - NBC
23:09 06.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп розглядає можливість серйозних змін щодо участі Сполучених Штатів у НАТО, зокрема американська співпраця залежатиме від частки ВВП членів Альянсу, яку вони витрачають на оборону.
Про це передає NBC News із посиланням на американських посадовців.
За їхніми словами, Трамп обговорив з помічниками можливість перегляду участі США в НАТО таким чином, щоб надати перевагу тим державам, котрі спрямовують певний відсоток свого валового внутрішнього продукту на оборонні потреби.
Зазначається, що США можуть відмовитися захищати від зовнішнього нападу тих членів НАТО, у яких витрати на оборону не відповідають визначеному рівню.
Трамп також розглядає можливість надавати пріоритет військовим навчанням з тими державами Альянсу, котрі спрямовують на оборону достатню частку ВВП.
Його адміністрація вже дала зрозуміти європейським союзникам, що США можуть зменшити свою військову присутність в Європі, зокрема передислокувати частину американських військ у ті країни НАТО чи навколо них, які збільшили свої витрати на оборону.
Понад десять років тому країни НАТО домовилися встановити показник оборонних витрат на рівні 2% ВВП. Трамп наполягає на збільшенні цього відсотка. Нещодавно він заявив, що члени НАТО мають витрачати 5% ВВП на оборону, хоча самі США цього не роблять.
Торік витрати на оборону 23 країн Альянсу перевищили 2% ВВП. П'ять із них - Естонія, Греція, Латвія, Польща, США і Естонія - спрямували на оборону понад 3%. Польща мала найвищий показник - виділила на ці потреби 4,12% ВВП.
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